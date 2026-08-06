Горсовет Николаева одобрил выделение земели под модульный городок на пр. Богоявленском департаменту ЖКХ

Модульный дом. Иллюстративное фото из открытых источников

Николаевский горсовет дал разрешение на выделение земли под модульные дома для переселенцев на проспекте Богоявленском в Корабельном районе. Разрешение получил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, а не КП «Свой дом», как предлагалось ранее.

Решение было принято сегодня, 6 августа, на сессии Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

Напомним, на заседании 31 июля горсовет во второй раз не дал согласия на выделение земли под модульные дома на проспекте Богоявленском. Этот проект курирует вице-мэр Сергей Коренев. Несколько депутатов предложили тогда заменить КП «Свой дом», которому хотели предоставить разрешение, на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшнем заседании депутаты проголосовали за выделение земли департаменту. «За» проголосовали 28 депутатов — все присутствующие на онлайн-заседании.

— Напомню, что у нас очень большое количество внутренне перемещенных лиц из Херсона, Херсонской и Николаевской областей, которые находятся ближе к линии разграничения, что сказывается на их размещении. Сегодня у нас в Николаеве очень сложно даже арендовать жилье, — прокомментировал городской голова Александр Сенкевич.

Депутат Марина Мазанко также поинтересовалась, существуют ли городские программы по строительству или предоставлению жилья переселенцам, ведь модульные дома не решат проблему нехватки мест.

Мэр сказал, что в городском бюджете на это нет денег и приходится экономить.

— У нас нет никаких программ, которые бы финансировались из городского бюджета. Вы знаете, у нас сегодня ограничения на любые программы, мы работаем в режиме минимального использования местного бюджета, то есть мы максимально стараемся участвовать во всех государственных программах. Что касается местного бюджета, у нас денег нет. А эта программа дает возможность — не понимаю, почему некоторые не голосуют — получить домики без участия местного бюджета. Нам нужно лишь выделить землю. Мы землю нашли, — ответил мэр.

Проект модульных домов на проспекте Богоявленском

На заседании земельной комиссии горсовета в июне рассматривался вопрос о выделении земли. Речь шла о размещении модульного городка для ВПЛ, а в дальнейшем — в качестве социального жилья. Участок имел ориентировочную площадь более 35 594 квадратных метров (3,5 гектара) в Корабельном районе за торговым центром «Мой Дом» в районе «Таврии», недалеко от улицы Казацкой. Этот участок город предложил международным партнерам для реализации проекта — датской организации GAU Fonden.

КП «Свой Дом» планировало выдать разрешение на разработку проекта землеустройства, чтобы в дальнейшем передать эту землю предприятию в постоянное пользование. Взаимодействие с партнерами, планирующими строительство домов, координирует заместитель мэра Николаева Сергей Коренев.

Однако на сессии 30 июня Николаевский городской совет не поддержал этот проект решения. После этого мэр заявил, что его рассмотрят на следующей сессии.

В настоящее время опубликован аналогичный проект решения, однако площадь участка уже уменьшилась почти в 10 раз: с 35 594 квадратных метров до 3250 квадратных метров.

На заседании земельной комиссии 23 июля стали известны новые подробности проекта. Для получения от доноров пяти модульных домов для переселенцев, которые планируется установить на проспекте Богоявленском в Николаеве, город должен подготовить земельную документацию, проекты прокладки коммуникаций и собственно проложить водопровод, канализацию и электросети. Это должно финансироваться за счет бюджета. На это пока средств нет.

Напомним, на сессии 30 июня горсовет Николаева также провалил реорганизацию КП «Свой дом» в ООО, которое должно было стать оператором социального и доступного жилья. Планировалось, что «Свой дом» будет работать как оператор социального и доступного жилья, управляя коммунальными квартирами, которые город постепенно будет передавать на его баланс.

На сессии 31 июля аналогичное голосование о реорганизации коммунального предприятия провалили во второй раз.