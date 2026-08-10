Легковушка перевернулсь на проселочной дороге: в Николаевской области шестеро травмированных, в том числе четверо детей

Вечером 9 августа на просёлочной дороге между сёлами Покровское и Червоная Долина Широковской общины произошло ДТП. Автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулём которого находился 25-летний мужчина, перевернулся.

Об этом сообщили в Национальной полиции Николаевской области.

В аварии пострадали водитель и пятеро пассажиров. Среди них — четверо детей в возрасте 6, 13, 15 и 17 лет. Еще одному пассажиру было 19 лет. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницы.

Полиция выясняет причины аварии. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение телесных повреждений людям.

ДТП в Николаевской области. Фото: Нацполиция ДТП в Николаевской области. Фото: Нацполиция

Напомним, что 9 августа на трассе «Одесса — Николаев» также произошло ДТП. Грузовой фургон, следовавший в направлении Николаева, на встречной полосе врезался в два микроавтобуса. В результате аварии три человека погибли, ещё восемь получили травмы.