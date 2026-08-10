Полиция Николаевской области сообщила о подозрении водителю, который перевернул автомобиль с четырьмя несовершеннолетними

ДТП произошло 9 августа. Фото: ГУНП Николаевской области

Полиция сообщила о предъявлении подозрения 25-летнему водителю Mitsubishi Lancer, который допустил опрокидывание автомобиля в Николаевской области. В салоне находились пять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних.

Об этом 10 августа сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области.

Напомним, авария произошла 9 августа около 19:55 на проселочной дороге между селами Покровское и Червоная Долина Широковской общины. За рулем Mitsubishi Lancer находился 25-летний мужчина. В результате опрокидывания автомобиля травмы получили водитель и пять пассажиров в возрасте 6, 13, 15, 17 и 19 лет. Все пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

Следователи квалифицировали происшествие по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Однако после установления обстоятельств ДТП и последствий аварии действия водителя переквалифицировали на часть 2 статьи 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение. 10 августа мужчине сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что 9 августа на трассе «Одесса — Николаев» также произошло ДТП. Грузовой фургон, следовавший в направлении Николаева, на встречной полосе врезался в два микроавтобуса. В результате аварии три человека погибли, ещё восемь получили травмы.