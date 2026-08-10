«В понедельник госпитализировали, во вторник выписали», — депутатка Николаевского облсовета заявила о проблемах, связанных с новыми правилами Минздрава

В Николаевской области обсудили новые правила госпитализации. Фото: DC Studi

В Николаевской области пациентов после госпитализации в областную офтальмологическую больницу уже на следующий день выписали из-за новых критериев Минздрава.

Об этом во время заседания профильной комиссии Николаевского областного совета по вопросам медицины заявила депутат Татьяна Демченко, пишут«НикВести».

По словам Татьяны Демченко, люди обратились к ней из-за ситуации с госпитализацией. Она утверждает, что пациентов положили в больницу в понедельник, а уже на следующий день сообщили о выписке.

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— Вы так красиво рассказываете, простите меня. Я столкнулась с элементарными вещами. Ко мне обратились люди месяц назад по поводу госпитализации в нашу областную офтальмологическую больницу. Людей действительно госпитализировали в понедельник, а во вторник сказали: «Гудбай». Вышел новый приказ, — рассказала она.

Речь идет о приказе Министерства здравоохранения Украины № 1014 от 30 июля 2026 года, который определяет критерии госпитализации пациентов для оказания стационарной медицинской помощи.

Татьяна Демченко считает, что из-за новых правил проблема касается не только одной больницы. Она призвала областные власти отдельно разобраться с тем, как пациенты из общин смогут получать стационарную помощь после реорганизации медицинской сети.

— Стоит вопрос о том, что в Еланце и в целом ряде бывших райцентров — вижу, что там и Арбузинка, и Братское, и Казанка — будут медицинские учреждения, которые не будут ни кластерными, ни надкластерными. У них чего-то нет, чего-то нет. А кто учел, сколько времени нужно человеку, чтобы добраться до ближайшего кластерного или надкластерного учреждения? Я считаю, что в связи с тем, что в Еланце нет дороги, нужно заставить власти сделать все для того, чтобы там была больница. А не так, чтобы собрались четыре пенсионера — и руководству поселкового совета было глубоко наплевать, есть там больница или нет. Никто же никуда не доберется. А при нынешних условиях, изложенных в этом приказе Министерства здравоохранения, остается только одно — просто сидеть и ждать, когда кому-то что-то будет выделено, а не получать необходимую медицинскую помощь, — сказала депутат.

Начальница управления здравоохранения Николаевской областной военной администрации Ирина Ткаченко пояснила, что о подготовке новых критериев было известно заранее, поэтому их учитывали при формировании дееспособной сети медучреждений области.

— Да, действительно, 30 июля 2026 года вышел приказ Министерства здравоохранения № 1014 — критерии госпитализации пациентов для оказания стационарной медицинской помощи. В преддверии этого приказа эксперты Министерства здравоохранения проделали большую работу. Этот приказ долгое время находился на обсуждении, и мы уже понимали, в каком направлении будет двигаться Министерство здравоохранения. Поэтому мы учитывали его в процессе создания эффективной сети. От этого приказа будет зависеть процесс госпитализации некоторых пациентов в стационар, а также будут определенные ограничения по отдельным вопросам, — сказала Ирина Ткаченко.

В то же время заведующая инфекционным отделением больницы в Первомайске, депутат облсовета Елена Масалитина заявила, что сам приказ не запрещает госпитализировать пациентов, у которых есть соответствующие показания.

— Каждый, у кого есть показания к госпитализации, — здесь есть четкие критерии. И если врачи подтвердят соответствие этим критериям, госпитализация возможна. Здесь вопрос заключается в пребывании в учреждении, — пояснила Елена Масалитина.

По её словам, врачи могут учитывать социальные обстоятельства пациента — например, отсутствие ухода на дому или невозможность быстро получить необходимую помощь после выписки. Однако такие обстоятельства необходимо обосновать в медицинской документации.

Елена Масалатина также отметила, что новые правила увеличат нагрузку на врачей из-за необходимости ежедневно подробно обосновывать пребывание пациента в больнице.

— Каждый день мне придется заполнять кучу бумаг. Раньше я делала это от случая к случаю, а теперь буду делать это каждый день. Вот это и есть реальная проблема, — сказала Елена Масалатина.

Депутат также обратила внимание на вопрос оплаты стационарного лечения Национальной службой здравоохранения Украины. По её словам, медикам важно понимать, как новые критерии госпитализации и продолжительность пребывания пациента будут влиять на оплату медицинских услуг.

Отдельно врач подчеркнула проблему небольших больниц, которые не имеют необходимых пакетов медицинских услуг и вынуждены направлять пациентов в более крупные учреждения.

Она привела пример пациентов с инфарктом: если у больницы нет соответствующего пакета, медики оказывают первую помощь и должны как можно быстрее направить человека в учреждение, где ему могут провести необходимое лечение.

— Привозят с инфарктом. У меня нет этого пакета по острой коронарной помощи. В чем моя задача? Я быстро оказываю первую помощь, вызываю скорую, связываюсь с соответствующим учреждением — у меня есть маршрут, по которому я должна отправить пациента. И на все это у меня нет времени. Я не госпитализирую больного, оказала помощь — и мы быстро едем по месту назначения. Почему? Потому что это его жизнь, — пояснила врач.

Председатель Николаевского областного совета Антон Табунщик отметил, что область должна работать в соответствии с действующими нормативными документами. По его словам, после утверждения госпитальной сети больницы смогут увеличить поступления от оказания медицинских услуг.

— Мы все сейчас находимся в поле действующих нормативных документов, которые мы обязаны выполнять. Я понимаю, что в каждом регионе ситуация разная, — сказал Антон Табунщик.

Татьяна Демченко настаивала, что область должна отдельно разобраться с последствиями новых правил, в частности для жителей отдаленных громад. Она предложила провести выездное заседание комиссии в Еланке, чтобы депутаты и представители областной власти на месте проверили, как работает местная больница и могут ли жители общины получать необходимую помощь.

В областном совете отметили, что более подробно вопрос о новых критериях госпитализации планируют рассмотреть на следующем заседании профильной комиссии.

Ранее «НикВести» сообщили в Николаевской областной военной администрации, что в медицинских учреждениях Николаевской области не хватает 480 врачей. Больше всего регион нуждается в семейных врачах, анестезиологах, терапевтах и педиатрах.

Для трудоустройства в Николаевской области подготовили 200 мест для врачей-интернов. Однако из-за различных факторов, в частности связанных с безопасностью, область выбрали только 44 выпускника.