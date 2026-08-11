От операций до банка крови: в Николаевской области на основе цифровых данных проверяют работу больниц

Операции, роды, банк крови и программа «Доступные лекарства»: какую информацию о больницах Николаевской области теперь получает ОГА. Фото: иллюстративное

В управлении здравоохранения Николаевской ОГА теперь могут проверить, сколько операций реально проводит больница, сколько пациентов лечит, какие рецепты выписывает и есть ли у нее банк крови. Эти данные используются, в частности, для проверки соответствия медицинских учреждений заявленным возможностям.

Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаевской ОГА Ирина Ткаченко во время обсуждения проекта эффективной сети области на областной комиссии по вопросам медицины, пишут «НикВести».

Ранее медучреждения заполняли специальные формы, в которых указывали кадровый потенциал и имеющееся оборудование. Теперь эти данные можно сверять с информацией, которая есть в цифровых системах.

— Мы можем фактически отследить, есть ли это оборудование или его нет, — рассказала Ирина Ткаченко.

По словам Ирины Ткаченко, управление также анализирует фактическую работу каждого медицинского учреждения. В частности, учитывают количество проведенных операций и родов, количество пациентов с инсультом, выписанные рецепты по программе «Доступные лекарства», проведенные скрининги и другие оказанные медицинские услуги.

— Мы выносили данные о количестве операций, о том, сколько заказов было оформлено через «Укрпочту», сколько «Скрининг плюс», сколько выписано рецептов по программе «Доступные лекарства», сколько пациентов находятся в системе, сколько получили какую услугу, — отметила Ирина Ткаченко.

Эти показатели во время совещаний демонстрируются руководителям больниц, чтобы они могли увидеть общую картину работы своего учреждения и понять, какие показатели требуют улучшения.

Отдельно в цифровую систему внесли информацию о наличии в медучреждениях банков крови. Ирина Ткаченко пояснила, что это один из важных показателей для оценки возможностей больницы, в частности в отношении оказания хирургической помощи.

— Если мы четко понимаем, что в лечебном учреждении нет банка крови и оно получает его централизованно, мы понимаем, что оно не имеет возможности оказывать хирургическую помощь, — сказала Ирина Ткаченко.

От этого зависит роль больницы в функционирующей сети. Цифровые показатели используются и при оценке потенциала медицинских учреждений в рамках формирования сети больниц Николаевской области.

По словам Ирины Ткаченко, руководство может увидеть, сколько операций провела больница, сколько родов приняла, сколько пациентов пролечила, сколько людей получили помощь при инсульте, а также какие именно операции проводились и насколько они были сложными.

При этом учитывается не только количество операций, но и их сложность.

— Провести операцию на коже и провести операцию на диафрагме — это разные вещи. И нагрузка на хирурга и на анестезиолога, и мастерство разные, — пояснила Ирина Ткаченко.

На основе таких показателей определяют, насколько медицинское учреждение соответствует требованиям для определенного уровня сети медицинских учреждений.

Если больница выполняет необходимые условия, управление здравоохранения может подать в Министерство здравоохранения предложение о внесении изменений в сеть медицинских учреждений, обладающих соответствующим потенциалом.

В настоящее время Николаевская область вынесла проект сети медицинских учрежденийна обсуждение. Согласно представленному проекту, к надкластерным учреждениям Николаевской области предлагается отнести:

Николаевскую областную детскую клиническую больницу;

Николаевскую областную клиническую больницу;

Николаевский областной центр онкологии;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический диспансер;

Николаевский областной центр психического здоровья.

Также в эту сеть должны войти Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и 36 учреждений первичной медицинской помощи.