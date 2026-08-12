 Атаки на Николаевскую область: повреждены дома, учреждения, магазины и транспорт, двое человек пострадали

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Главная Новости Оборона 8:11, 12 августа, 2026

Атаки на Николаевскую область: повреждены дома, учреждения, магазины и транспорт, двое человек пострадали

У поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: НацполіціяВ полиции рассказали о последствиях ночной атаки на Николаевскую область 11 августа. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки россияне девять раз атаковали Снигиревскую громаду в Николаевской области с помощью беспилотников «Молния». Пострадали двое мужчин, повреждены жилые дома, учебные заведения, торговые объекты и транспорт.

Об этом 12 августа сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В селе Тамарине ранение получил 60-летний мужчина. Его госпитализировали, по состоянию на утро его состояние стабильное. Там повреждены грузовой автомобиль и автобус.

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В Снигиревке в результате одной из атак пострадал 62-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте. Также повреждено учебное заведение. В результате других ударов в городе были повреждены частный дом и торговое заведение.

В селе Галагановка также повреждено учебное заведение. Пострадавших нет.

Кроме того, россияне атаковали FPV-дронами Гороховскую громаду. В Александровке повреждено торговое заведение, а в Светлой Даче — частный дом.

В Березнегуватской громаде в результате атаки «Ланцетом» поврежден объект агропромышленной инфраструктуры.

В Николаевском районе FPV-дронами атаковали Очаковскую громаду, также была атака на Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Напомним, что в Снигиревке из-за повреждения газовых сетей без газоснабжения временно остались 26 семей.

Кроме того, полицейские фиксируют последствия ночной атаки беспилотников на Николаев и Снигиревскую громаду. В Николаеве повреждены частный и многоквартирный дома, а в Снигиревской громаде — три многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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