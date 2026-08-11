 В Снигуровской громаде в результате атаки дронов пострадал 60-летний мужчина

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Главная Новости Оборона 21:02, 11 августа, 2026

В Снигуровской громаде в результате атаки дронов пострадал 60-летний мужчина

Російський дрон «Молнія». Фото: lb.uaРоссийский дрон «Молния». Фото: lb.ua

Вечером 11 августа российские войска атаковали Снигуровскую громаду Николаевской области. По предварительным данным, для нанесения удара враг применил беспилотники типа «Молния».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В результате атаки пострадал 60-летний мужчина. Его госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

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Также поврежден грузовой автомобиль. Информация о других последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ночью 11 августа россияне вновь атаковали Николаевскую область. В результате ударов в Николаеве существенно поврежден двухэтажный жилой дом — загорелась крыша.

Как сообщали в ГСЧС, во время этого обстрела в Николаевской области из-за падения боеприпасов и их обломков загорелись сухая растительность и камыши. К ликвидации последствий атак были привлечены 41 спасатель и девять спецавтомобилей.

Также стало известно, что в результате российской атаки повреждена городская инфраструктура, в частности частные дома в одном из районов города. Из-за повреждения газовых сетей без газоснабжения временно остались 26 семей.

Кроме того, полицейские фиксируют последствия ночной атаки беспилотников на Николаев и Снигуровскую общину. В Николаеве повреждены частный и многоквартирный дома, а в Снигуровской общине — три многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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