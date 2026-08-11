В ГСЧС показали последствия ночной атаки на Николаев и область
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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Ночью 11 августа россияне вновь атаковали Николаевскую область. В результате ударов в Николаеве был существенно поврежден двухэтажный жилой дом — загорелась крыша. 75-летняя женщина пережила сильный стресс, медики оказали ей помощь на месте.
О последствиях атаки сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
В Снигиревке беспилотник попал во двор пятиэтажного жилого дома. Там обошлось без пострадавших и пожара.
В других населенных пунктах области из-за падения боеприпасов и их обломков загорелись сухая растительность и камыши.
К ликвидации последствий атак привлекли 41 спасателя и девять спецавтомобилей. В отдельных местах волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины помогали местным жителям.
Напомним, за сутки до этого россияне четыре раза атаковали Снигиревскую громаду ракетами «Молния». В результате одного из ударов в Нововасильевке пострадала 48-летняя женщина. В селе повреждены частный дом и автомобили. В другом селе повреждены церковь и магазин, а в Снигиревке — объект пищевой промышленности.
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