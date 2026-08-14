В доме на улице Спасской в Николаеве нашли нарушение условий безбарьерности: самовольное строительство пока не могут проверить

На входе в подвал по адресу Спасская, 46 ГАСК выявил нарушения. Фото: НикВести

В доме №46 по улице Спасской в Николаеве, где проводились строительные работы без разрешений, проверили соблюдение условий безбарьерности и зафиксировали нарушения. Для проведения основной проверки — по факту самовольных строительных работ — ожидают разрешения министерства.

Об этом рассказала в комментарии «НикВести» начальница Управления архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета Елена Туова.

Напомним, месяц назад николаевцы обратили внимание на обустройство входа в подвал по адресу Спасская, 46/2. Жители просили проверить законность работ.

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В ГАСК тогда сообщили, что на место вызвали полицию. У строителей не было ни разрешений на выполнение работ, ни проектной документации.

На сегодняшний день, спустя месяц, на месте входа в подвал уже уложена плитка, сверху установлены металлические прутья, частично обмотанные желтой лентой.

Житель дома Юрий рассказал «НикВести», что с момента поступления жалоб строители вели работы со стороны двора, вывозили доски и мусор. Также завершили укладку плитки со стороны улицы.

— Со стороны улицы они обложили вход плиткой. Прикрепили ленту… Уже, наверное, полторы-две недели никаких движений там нет, никто не работает, — рассказал житель.

Начальница Управления архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета Елена Туова прокомментировала, что проверку разделили на две части. Без согласования с Министерством инфраструктуры можно было проверить соблюдение условий безбарьерности. Ведь была построена лестница, территория не была огорожена и имеется опасный перепад высоты.

— Мы провели проверку без согласования с министерством на основании пункта 11 постановления № 303: в этом пункте указано, что условия маломобильности можно проверить без согласования с министерством. Мы обратили внимание на отсутствие пандуса, на перепады ступенек и на отсутствие ограждения, которые создавали опасные условия для граждан. Например, когда вечером выключают свет, а это рядом с центральной улицей, ограждения нет, поэтому человек может упасть и получить травму, — отметила Елена Туова.

Она уточнила, что ограждение должно быть выполнено в соответствии с государственными строительными нормами по безбарьерности: должны быть поручни определенной длины, закругленные на концах. Также перепад высоты должен быть обозначен желтой лентой, чтобы люди, в том числе с нарушением зрения, могли увидеть препятствие.

Так выглядел вход в подвал 14 июля. Фото: Марина Д'ячук Так выглядит вход в подвал 14 августа. Фото: НикВести

13 августа, как отметила Елена Туова, застройщикам вручили акты, протокол и предписание, и будет вынесено постановление в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

По поводу самовольного строительства Управление ГАСК обратилось в министерство.

— В рамках безбарьерности у нас не было возможности проверить самовольность строительства. Для этого требуется согласование. Направлено в министерство, прошло уже около трех недель — ответа пока нет. Ждем, — добавила Елена Туова.

Если министерство даст согласование, проверят именно самовольное строительство: были ли лестницы изначально или их соорудили дополнительно, проводились ли строительные работы и требуются ли для этого проектная документация и разрешения.

Напомним, в октябре 2019 года возле мебельного магазина «Merx» на Спасской неизвестные проделали подкоп, в результате чего обрушился асфальт. По словам владельцев, обвал рядом с их магазином произошел утром. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что неизвестные проделали подкоп и убрали опорные конструкции.

Впоследствии, в декабре 2019 года, возле магазина на Спасской снова проделали подкоп, чтобы проложить вход в помещение. После вызова полиции строительные работы были прекращены.