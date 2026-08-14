Злоупотребление служебным положением и служебная халатность: в отношении должностных лиц КП «Николаевские парки» расследуются пять дел

Полиция расследует пять уголовных дел в отношении должностных лиц КП «Николаевские парки». Фото: КП «Парки»

В отношении должностных лиц КП «Николаевские парки» с 2022 года расследуются пять уголовных дел. Среди статей — злоупотребление служебным положением, присвоение или растрата имущества и служебная халатность.

Об этом рассказал в Facebook николаевский активист Дмитрий Рябченко, опубликовав ответ следственного управления ГУНП в Николаевской области на его информационный запрос, пишут «НикВести».

Дмитрий Рябченко обнародовал эту информацию на фоне судебного иска КП «Николаевские парки» против него. Предприятие обвиняет активиста в распространении недостоверной информации и попытках подорвать его деловую репутацию.

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— Смотрите, на днях, знаете, произошло чрезвычайно забавное событие. Я стал участником судебного процесса. Ну, будущего судебного процесса, в котором меня обвиняет коммунальное предприятие «Николаевские парки». Давайте объективно изложим суть дела — они хотят, чтобы я опроверг свои заявления, и обвиняют меня в том, что я «по неизвестным мотивам, в которых прослеживается личная неприязнь, пытаюсь дискредитировать и подорвать деловую репутацию коммунального предприятия». У меня нет личной неприязни ни к мужчине, ни к женщине, ни к соседу, а только к коммунальному предприятию. Вы поняли? Вот чем я, оказывается, занимаюсь, — рассказал он.

По словам активиста, после этого он решил проверить, какие уголовные дела в отношении предприятия в настоящее время расследуют правоохранительные органы.

— А что касается дискредитации — можно ли там что-то дискредитировать? И вопрос: не вы ли сами за три года так дискредитировали себя, что когда я еду и вижу работников КП «Парки» в этой зеленой униформе, меня уже бросает в дрожь. Честно говоря, это субъективно, потому что я сразу думаю: у меня сейчас что-то пилят, живые деревья или что-то там вандалят. Вот такие у меня, извините, ассоциации. Этот пост — о дискредитации. О моей дискредитации. Вот ответ от следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, — рассказал Дмитрий Рябченко.

По словам активиста, он получил ответ на запрос от 10 августа относительно уголовных производств в отношении должностных лиц КП «Николаевские парки». В документе указано, что с 1 января 2022 года следователи расследуют пять таких производств.

Первое производство, по данным полиции, касается возможного уголовного правонарушения по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия.

Второе производство также возбуждено по статье 364 УК Украины.

Третье касается возможного правонарушения по части 2 статьи 191 УК Украины — присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Еще одно производство, зарегистрированное 26 августа 2025 года, также расследуется по статье 364 УК Украины.

Пятое производство касается части 1 статьи 367 УК — служебной халатности.

В ответе полиции указано, что в настоящее время досудебные расследования по всем пяти уголовным делам продолжаются. Следователи устанавливают обстоятельства возможных уголовных правонарушений, после чего должны принять соответствующие процессуальные решения.

— Ребята, это я дискредитирую КП «Парки» с пятью или шестью уголовными делами о хищениях и так далее. Это я дискредитирую? Вы серьёзно? Всё, занавес, — сказал Дмитрий Рябченко.

В отношении КП «Николаевские парки» расследуются пять уголовных дел. Скриншоты ответа полиции на информационный запрос Дмитрия Рябченко В отношении КП «Николаевские парки» ведется расследование по пяти уголовным делам. Скриншоты ответа полиции на информационный запрос Дмитрия Рябченко

Напомним, в 2025–2026 годах КП «Николаевские парки» неоднократно становилось предметом критики из-за качества работы. Еще летом 2025 года выяснилось, что весной в городе не высадили ни одного дерева, а на Центральном проспекте засохла бирючина — кусты, которыми КП хотело заменить чугунный забор и закупило за 1,5 миллиона гривен в рамках контракта на 3,5 миллиона. В декабре 2025 года подрядчик, обустраивая парковку возле исторического здания в центре, повредил корни семи деревьев. В начале 2026 года в предприятии заявляли, что с 1 января полностью отказались от подрядчиков и все работы выполняют самостоятельно, а также анонсировали идею выращивать цветы в собственных теплицах. Впрочем, уже в конце марта в КП признали недостаток финансирования на высадку деревьев, которые хотели снести как аварийные, хотя экоинспекция настаивала на проведении профессиональной экспертизы.