 Злоупотребление служебным положением и служебная халатность: в отношении должностных лиц КП «Николаевские парки» расследуются пять дел

  • пятница

    14 августа, 2026

  • 26.1°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 14 августа , 2026 пятница

  • Николаев • 26.1° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 13:23, 14 августа, 2026

Злоупотребление служебным положением и служебная халатность: в отношении должностных лиц КП «Николаевские парки» расследуются пять дел

Поліція розслідує п’ять кримінальних проваджень щодо посадовців КП «Миколаївські парки». Фото: КП «Парки»Полиция расследует пять уголовных дел в отношении должностных лиц КП «Николаевские парки». Фото: КП «Парки»

В отношении должностных лиц КП «Николаевские парки» с 2022 года расследуются пять уголовных дел. Среди статей — злоупотребление служебным положением, присвоение или растрата имущества и служебная халатность.

Об этом рассказал в Facebook николаевский активист Дмитрий Рябченко, опубликовав ответ следственного управления ГУНП в Николаевской области на его информационный запрос, пишут «НикВести».

Дмитрий Рябченко обнародовал эту информацию на фоне судебного иска КП «Николаевские парки» против него. Предприятие обвиняет активиста в распространении недостоверной информации и попытках подорвать его деловую репутацию.

Реклама

— Смотрите, на днях, знаете, произошло чрезвычайно забавное событие. Я стал участником судебного процесса. Ну, будущего судебного процесса, в котором меня обвиняет коммунальное предприятие «Николаевские парки». Давайте объективно изложим суть дела — они хотят, чтобы я опроверг свои заявления, и обвиняют меня в том, что я «по неизвестным мотивам, в которых прослеживается личная неприязнь, пытаюсь дискредитировать и подорвать деловую репутацию коммунального предприятия». У меня нет личной неприязни ни к мужчине, ни к женщине, ни к соседу, а только к коммунальному предприятию. Вы поняли? Вот чем я, оказывается, занимаюсь, — рассказал он.

По словам активиста, после этого он решил проверить, какие уголовные дела в отношении предприятия в настоящее время расследуют правоохранительные органы.

— А что касается дискредитации — можно ли там что-то дискредитировать? И вопрос: не вы ли сами за три года так дискредитировали себя, что когда я еду и вижу работников КП «Парки» в этой зеленой униформе, меня уже бросает в дрожь. Честно говоря, это субъективно, потому что я сразу думаю: у меня сейчас что-то пилят, живые деревья или что-то там вандалят. Вот такие у меня, извините, ассоциации. Этот пост — о дискредитации. О моей дискредитации. Вот ответ от следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, — рассказал Дмитрий Рябченко.

По словам активиста, он получил ответ на запрос от 10 августа относительно уголовных производств в отношении должностных лиц КП «Николаевские парки». В документе указано, что с 1 января 2022 года следователи расследуют пять таких производств.

Первое производство, по данным полиции, касается возможного уголовного правонарушения по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия.

Второе производство также возбуждено по статье 364 УК Украины.

Третье касается возможного правонарушения по части 2 статьи 191 УК Украины — присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Еще одно производство, зарегистрированное 26 августа 2025 года, также расследуется по статье 364 УК Украины.

Пятое производство касается части 1 статьи 367 УК — служебной халатности.

В ответе полиции указано, что в настоящее время досудебные расследования по всем пяти уголовным делам продолжаются. Следователи устанавливают обстоятельства возможных уголовных правонарушений, после чего должны принять соответствующие процессуальные решения.

— Ребята, это я дискредитирую КП «Парки» с пятью или шестью уголовными делами о хищениях и так далее. Это я дискредитирую? Вы серьёзно? Всё, занавес, — сказал Дмитрий Рябченко.

Щодо КП «Миколаївські парки» розслідують п’ять кримінальних проваджень. Скриншоти відповіді поліції на інформзапит Дмитра РябченкаВ отношении КП «Николаевские парки» расследуются пять уголовных дел. Скриншоты ответа полиции на информационный запрос Дмитрия Рябченко
Щодо КП «Миколаївські парки» розслідують п’ять кримінальних проваджень. Скриншоти відповіді поліції на інформзапит Дмитра РябченкаВ отношении КП «Николаевские парки» ведется расследование по пяти уголовным делам. Скриншоты ответа полиции на информационный запрос Дмитрия Рябченко

Напомним, в 2025–2026 годах КП «Николаевские парки» неоднократно становилось предметом критики из-за качества работы. Еще летом 2025 года выяснилось, что весной в городе не высадили ни одного дерева, а на Центральном проспекте засохла бирючина — кусты, которыми КП хотело заменить чугунный забор и закупило за 1,5 миллиона гривен в рамках контракта на 3,5 миллиона. В декабре 2025 года подрядчик, обустраивая парковку возле исторического здания в центре, повредил корни семи деревьев. В начале 2026 года в предприятии заявляли, что с 1 января полностью отказались от подрядчиков и все работы выполняют самостоятельно, а также анонсировали идею выращивать цветы в собственных теплицах. Впрочем, уже в конце марта в КП признали недостаток финансирования на высадку деревьев, которые хотели снести как аварийные, хотя экоинспекция настаивала на проведении профессиональной экспертизы.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

Последние новости про: КП «Николаевские парки»

Загрязнение озера сточными водами в парке «Лески» в Николаеве: чем закончился инцидент
Убирали берег озера, красили скамейки, сносили аварийные деревья: в «Николаевских парках» рассказали, как ухаживали за парком «Лески»
«Николаевские парки» подали в суд на активиста, критикующего их работу
Реклама
Читайте также:
новости
В лицее Первомайска из-за поврежденных розеток начальница управления образования вызвала полицию

Дарина Мельничук
новости
Здание «Искры» в Николаеве не осматривали с 2019 года: на противоаварийные работы средства не выделяли, но платили за охрану

Алена Коханчук
новости
В Николаеве автомобиль Mitsubishi сбил светофор и перевернулся на бок: водитель не пострадал

Алина Квитко
новости
Куда пойти в Николаеве на этой неделе: концерты, премьеры и развлечения для детей

Мария Хамицевич
новости
В Николаеве ищут подрядчика для ремонта общежития для переселенцев: стоимость работ оценили почти в ₴8 млн

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: КП «Николаевские парки»

«Николаевские парки» подали в суд на активиста, критикующего их работу
Убирали берег озера, красили скамейки, сносили аварийные деревья: в «Николаевских парках» рассказали, как ухаживали за парком «Лески»
Загрязнение озера сточными водами в парке «Лески» в Николаеве: чем закончился инцидент

Миллионы на укрытия: кто ремонтирует школы и детские сады Николаева

В лицее Первомайска из-за поврежденных розеток начальница управления образования вызвала полицию

2 часа назад

В море в Одесской области пропал 14-летний подросток: спасатели и полиция ведут поиски мальчика

Главное сегодня