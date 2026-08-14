 Легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево в Николаевской области: пострадала пассажирка

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Легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево в Николаевской области: пострадала пассажирка

ДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНСДТП в Николаевской области 14 августа. Фото: ГСЧС

Сегодня, 14 августа, в Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пассажирка автомобиля.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Авария произошла вблизи села Владимировка Черноморской громады на трассе «Очаков — Николаев». Автомобиль Renault Symbol съехал с дороги и врезался в дерево.

В салоне оказалась заблокированной 19-летняя пассажирка. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали её и передали медикам. Девушку госпитализировали. Водитель автомобиля не пострадал. Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

ДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНСДТП в Николаевской области 14 августа. Фото: ГСЧС
ДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНСДТП в Николаевской области 14 августа. Фото: ГСЧС

Напомним, что в Николаеве в четверг, 13 августа, на пересечении проспекта Центрального и улицы Малой Морской произошло ДТП. Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел за пределы дороги, снес светофор и перевернулся на бок.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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