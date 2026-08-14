Легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево в Николаевской области: пострадала пассажирка

ДТП в Николаевской области 14 августа. Фото: ГСЧС

Сегодня, 14 августа, в Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пассажирка автомобиля.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Авария произошла вблизи села Владимировка Черноморской громады на трассе «Очаков — Николаев». Автомобиль Renault Symbol съехал с дороги и врезался в дерево.

В салоне оказалась заблокированной 19-летняя пассажирка. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали её и передали медикам. Девушку госпитализировали. Водитель автомобиля не пострадал. Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

ДТП в Николаевской области 14 августа. Фото: ГСЧС ДТП в Николаевской области 14 августа. Фото: ГСЧС

Напомним, что в Николаеве в четверг, 13 августа, на пересечении проспекта Центрального и улицы Малой Морской произошло ДТП. Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел за пределы дороги, снес светофор и перевернулся на бок.