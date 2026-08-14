 В Первомайске планируют создать коммунальную ритуальную службу

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Главная Новости Общество 17:44, 14 августа, 2026

В Первомайске планируют создать коммунальную ритуальную службу

У Первомайську планують створити комунальну ритуальну службу. Фото для ілюстрації НикВестиВ Первомайске планируют создать коммунальную ритуальную службу. Фото для иллюстрации НикВести

В Первомайске планируют создать коммунальную ритуальную службу, которая будет заниматься организацией захоронений, учетом мест захоронения и благоустройством кладбищ.

Соответствующий проект решения подготовлен для утверждения городским советом.

Согласно проекту, функции ритуальной службы будет выполнять коммунальное предприятие «Житло-плюс».

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Среди основных задач службы — организация захоронений и оказание ритуальных услуг, предусмотренных законодательством, а также реализация предметов ритуального назначения.

Коммунальная служба также должна бесплатно выделять места для захоронения, регистрировать захоронения и перезахоронения, выдавать свидетельства о захоронении и справки о наличии могилы на кладбище.

Отдельно служба будет отвечать за содержание и благоустройство мест захоронения. В случае повреждения могил, надгробных сооружений или других элементов кладбища она должна составлять соответствующие акты и подавать их в исполком.

При этом проект предусматривает, что ритуальные услуги смогут предоставлять не только коммунальные предприятия. Частные предприниматели и компании, работающие в этой сфере, смогут заключать договоры с ритуальной службой.

Для этого субъекту хозяйствования необходимо будет подать заявление, документы о регистрации, перечень услуг, которые он планирует предоставлять, а также информацию о графике работы и контактные данные.

Ритуальная служба также должна будет обеспечивать людям доступную информацию о перечне и стоимости ритуальных услуг, исполнителях, правилах содержания кладбищ, порядке регистрации захоронений, льготах и организации захоронений за счет средств государственного или местного бюджета.

В то же время в проекте предусмотрено, что лицо, организующее захоронение, сможет выбрать конкретного исполнителя ритуальных услуг из числа тех, кто заключил соответствующий договор с коммунальной ритуальной службой.

Для вступления документа в силу его должны утвердить депутаты на сессии.

Напомним, что в мае 2026 года Антимонопольный комитет оштрафовал коммунальное предприятие «Николаевская ритуальная служба» на 68 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что на Центральном городском кладбище, которое николаевцы называют Мишковским, в почетном секторе нет мест для захоронений. Территорию кладбища предлагают расширить, перенеся забор.

Кроме того, в прошлом году Антимонопольный комитет Украины возбудил дело в отношении исполнительного комитета Баштанского городского совета. Речь идет об утверждении тарифа на ритуальные услуги коммунального предприятия «Добробут», который включает 20% НДС, несмотря на законодательный запрет на его начисление в этой сфере.

19 мая 2025 года административная коллегия комитета возбудила дело о злоупотреблении монопольным положением со стороны КП «Добробут». А уже 12 июня АМКУ возбудил ещё одно дело — на этот раз против исполкома горсовета, который своим решением утвердил спорный тариф.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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