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Главная Новости Общество 11:30, 14 августа, 2026

Головченко претендует на должность члена Национального совета по вопросам телевидения

Гліб Головченко. Фото: фейсбук / Gleb GolovchenkoГлеб Головченко. Фото: Facebook / Gleb Golovchenko

Секретарь Национального союза журналистов Украины, николаевец Глеб Головченко претендует на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по квоте президента.

Об этом сообщило издание «Детектор медиа».

Декларация кандидата была опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Всего на должности членов регулятора по президентской квоте претендуют десять кандидатов.

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Всего на должности членов Нацсовета по президентской квоте претендуют 10 кандидатов. Среди них — представители СМИ, общественных организаций, государственных учреждений, а также две действующие членки регулятора — Елена Ницко и Татьяна Руденко.

В комментарии изданию заместитель руководителя Офиса Президента Украины Елена Ковальская отметила, что в настоящее время проводятся формальные проверки кандидатов перед оценкой конкурсной комиссией.

Напомним, Глеб Головченко — бывший директор николаевского Колледжа прессы и телевидения и генеральный продюсер телеканала «ТАК TV», а также секретарь Национального союза журналистов Украины. В мае 2025 года стало известно, что он был назначен на должность начальника управления информационной политики Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. До этого он исполнял обязанности директора Укртелерадиопрессинститута.

В 2017 году Глеб Головченко как генпродюсер «ТАК-ТВ» просил у депутатов облсовета 3,6 млн грн в год за трансляцию сессий и заседаний комиссий. В сентябре того же года произошел громкий конфликт: в ресторане «Мафия» его задержала полиция охраны, сам Головченко заявил, что его в течение часа систематически избивали официанты и охранники, а полиция впоследствии возбудила дело о нанесении легких телесных повреждений.

В 2019 году возник конфликт вокруг помещения: родители учеников Морского лицея заявили, что колледж Головченко незаконно занимает целый этаж их школы. Глава облгосадминистрации Александр Стадник встал на защиту Головченко, а сам директор колледжа тогда пообещал освободить помещение, как только найдёт, куда перевезти технику. Впрочем, впоследствии он отказался от предложенного мэрией варианта переезда.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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