Более быстрые и безопасные операции: в горбольнице №1 Николаева начало работать новое гинекологическое оборудование
-
- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
-
В новом гинекологическом отделении Николаевской городской больницы №1, открывшемся в январе, начала работать современная лапароскопическая стойка. С её помощью операции будут проводиться быстрее, точнее и безопаснее, а восстановление будет проходить легче.
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
Медицинское оборудование закупило и доставило ЮНОПС при финансовой поддержке фармацевтической компании «Ново Нордиск». Врачи уже проводят с его помощью операции.
Как сообщили медики, новая система оснащена 4K-камерой, гистероскопическим оборудованием и современной системой LigaSure. Она помогает проводить операции, в частности на яичниках и маточных трубах, удалять кисты, полипы, миомы и выполнять лапароскопическое удаление матки быстрее, точнее и безопаснее.
«Благодаря новейшей системе LigaSure мы можем одновременно коагулировать и рассекать ткани, что позволяет в разы сократить продолжительность операции», — отметил заведующий гинекологическим отделением Вадим Бебло.
Также медики отметили, что малоинвазивные технологии помогают быстрее восстанавливаться после операций. Их будут предоставлять не только жительницам Николаева, но и из области и соседних регионов.
Напомним, в январе 2026 года в городской больнице №1 Николаева начало работу обновленное гинекологическое отделение. Общая стоимость проекта реновации составила почти 12 миллионов гривен.
Последние новости про: Медицина
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести