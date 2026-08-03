 Более быстрые и безопасные операции: в горбольнице №1 Николаева начало работать новое гинекологическое оборудование

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Главная Новости Самоуправление 17:43, 03 августа, 2026

Более быстрые и безопасные операции: в горбольнице №1 Николаева начало работать новое гинекологическое оборудование

У міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПСВ городской больнице №1 начало работать обновленное гинекологическое оборудование. Фото: Агентство развития Николаева, ЮНОПС

В новом гинекологическом отделении Николаевской городской больницы №1, открывшемся в январе, начала работать современная лапароскопическая стойка. С её помощью операции будут проводиться быстрее, точнее и безопаснее, а восстановление будет проходить легче.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

Медицинское оборудование закупило и доставило ЮНОПС при финансовой поддержке фармацевтической компании «Ново Нордиск». Врачи уже проводят с его помощью операции.

Как сообщили медики, новая система оснащена 4K-камерой, гистероскопическим оборудованием и современной системой LigaSure. Она помогает проводить операции, в частности на яичниках и маточных трубах, удалять кисты, полипы, миомы и выполнять лапароскопическое удаление матки быстрее, точнее и безопаснее.

«Благодаря новейшей системе LigaSure мы можем одновременно коагулировать и рассекать ткани, что позволяет в разы сократить продолжительность операции», — отметил заведующий гинекологическим отделением Вадим Бебло.

У міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПСВ городской больнице №1 заработало обновленное гинекологическое оборудование. Фото: Агентство развития Николаева, ЮНОПС

Также медики отметили, что малоинвазивные технологии помогают быстрее восстанавливаться после операций. Их будут предоставлять не только жительницам Николаева, но и из области и соседних регионов.

У міський лікарні №1 запрацювало оновлене гінекологічне обладнання. Фото Агенція розвитку Миколаєва, ЮНОПСВ городской больнице №1 заработало обновленное гинекологическое оборудование. Фото: Агентство развития Николаева, ЮНОПС

Напомним, в январе 2026 года в городской больнице №1 Николаева начало работу обновленное гинекологическое отделение. Общая стоимость проекта реновации составила почти 12 миллионов гривен.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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