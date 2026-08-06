В Николаевской области каракурт укусил женщину на пляже: пострадавшая находится в больнице

Лабораторный образец каракурта. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний

В Николаевской области зафиксирован первый в этом сезоне случай укуса каракурта. Паук укусил женщину, которая отдыхала на пляже Березанского лимана. Сейчас она находится в больнице.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

Паук укусил женщину 1966 года рождения, которая вечером отдыхала на пляже Березанского лимана.

Реклама

«Во время отдыха ближе к вечеру женщина села на песок и почувствовала резкий укол в бедро. Она успела заметить маленького черного паука», — говорится в сообщении.

Через два часа после укуса женщину доставили в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи в Николаеве. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

«Этот случай еще раз напоминает: каракуры не исчезли, а сезон их активности продолжается», — отметили в Центре контроля и профилактики заболеваний.

По данным Николаевского областного центра контроля и профилактики заболеваний, с 1995 года в области зарегистрировано 155 случаев укусов каракуртов. Пострадавшими становились люди в возрасте от 2 до 88 лет. Три случая закончились летальным исходом.

Укусы каракуртов чаще всего происходили:

во время работы на огороде — 85 случаев (55,2%);

возле дома — 24 случая (16%);

во время обувания, когда люди выходили из частного дома — 14 случаев (9,1%);

во время сна в частных домах, когда на ночь оставляли открытыми двери и пауки заползали в жилище;

во время работы в поле — 5 случаев (3,2%);

в частном доме днём, как правило, после работы в огороде — 3 случая (2%);

по два случая (1,4%) — в дворном туалете, на виноградниках, на железнодорожных путях, во время ремонта автомобиля и на пляже;

по одному случаю (0,7%) — на детской площадке и во время рыбалки.

Что известно о каракуртах

Каракурт — самый опасный ядовитый паук Николаевской области и один из самых опасных в Украине, отмечают в Центре контроля и профилактики заболеваний. Взрослая самка имеет насыщенно-чёрную окраску и вырастает примерно до 20 миллиметров. У молодых пауков на брюшке светлые, а со временем красноватые пятна, которые исчезают после нескольких линек.

«Пауки не ползают по стенам и не плетут красивую круглую паутину. Они строят беспорядочные сети почти у самой земли — на высоте 5–10 сантиметров. Возле гнезда часто можно увидеть остатки различных насекомых», — говорится в сообщении.

Коконы паука. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Коконы паука. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний

Где можно встретить каракурта

Каракурты встречаются:

на огородах и дачных участках;

среди строительного мусора;

в сараях, гаражах и уличных туалетах;

на обочинах дорог и железнодорожных путей;

на пустырях;

в прибрежной зоне лиманов и моря, среди сухой травы и песчаной растительности.

Почему каракуртов чаще встречают летом

Весной из коконов появляются молодые пауки, которые постепенно растут, несколько раз линяют и к середине или концу июня становятся половозрелыми, отмечают в Центре. Именно в июле-августе взрослые самки достигают максимальных размеров, активно питаются и откладывают коконы.

«В этот период они чаще всего попадаются людям из-за миграции пауков, поэтому большинство случаев укусов регистрируется именно летом. Если пляж граничит со степной растительностью или участками целинного песка, вероятность встречи с каракуртом значительно возрастает», — пояснили в Центре контроля и профилактики заболеваний.

Как проявляется укус каракурта

По словам специалистов, укус каракурта напоминает укол иглой. В момент укуса человек может даже не придать ему значения, а иногда, особенно во время сна или отдыха, вообще его не заметить. На месте укуса обычно нет выраженной боли или отека, иногда остается лишь маленькое красное пятнышко.

Уже через 15–30 минут могут появиться характерные симптомы:

сильная боль в суставах и мышцах;

интенсивная боль в грудной клетке, животе или пояснице;

нарушение дыхания;

учащенное сердцебиение;

резкая слабость;

психомоторное возбуждение, чувство тревоги и панический страх смерти.

В тяжелых случаях человек не может самостоятельно стоять на ногах. Нередко клиническая картина напоминает инфаркт миокарда или острые хирургические заболевания органов брюшной полости, отметили в Минздраве. Именно поэтому пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в медицинское учреждение.

Домедицинская помощь

До прибытия медиков рекомендуется:

дать антигистаминный препарат (при отсутствии противопоказаний);

обеспечить обильное теплое питье;

накрыть пострадавшего тёплым одеялом.

Как уберечься от укуса

В Центре контроля и профилактики заболеваний рекомендуют не садиться непосредственно на песок или сухую траву, а использовать подстилку, внимательно осматривать место отдыха, не ходить босиком среди сухой растительности и не оставлять одежду и обувь на земле. Также специалисты советуют закрывать двери частных домов, ведь каракурти могут заползать внутрь.

«Важно помнить: человек не является добычей для паука. Укус можно получить только тогда, когда паука случайно придавить или наступить на него», — добавили в сообщении.

Проконсультироваться по вопросам ядовитых пауков и других членистоногих (насекомых и клещей) можно в паразитологической лаборатории Николаевского областного центра контроля и профилактики заболеваний по адресу: г. Николаев, ул. 8 Поздовжня, 11-А, телефон: (0512) 41-58-30.

Напомним, в Николаеве жильцы дома по улице Вячеслава Чорновола, 9 жалуются на массовое распространение блох в подвале, подъезде и квартирах. По словам людей, насекомые кусают жильцов и домашних животных, а в квартирах постоянно приходится проводить обработку специальными средствами, чтобы хоть немного избавиться от проблемы.