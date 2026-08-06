 В Николаеве лишь 6 тысяч человек в возрасте 40+ прошли бесплатный медосмотр: у многих выявили скрытые заболевания

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Главная Новости Общество 9:00, 06 августа, 2026

В Николаеве лишь 6 тысяч человек в возрасте 40+ прошли бесплатный медосмотр: у многих выявили скрытые заболевания

У Миколаєві під час безкоштовного чекапу у багатьох виявили хвороби, про які вони не знали. Фото: архів НикВестиВ Николаеве в ходе бесплатного медицинского обследования у многих выявили заболевания, о которых они не знали. Фото: архив НикВести

Лишь около 6 тысяч жителей Николаева в возрасте от 40 лет воспользовались государственной программой бесплатного медицинского чек-апа. При этом в городском управлении здравоохранения отмечают, что в ходе обследований у многих выявили заболевания, о которых люди даже не подозревали.

Об этом 5 августа во время аппаратного совещания сообщила начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, пишут «НикВести».

По её словам, результаты первых обследований подтверждают, что профилактический скрининг помогает выявить проблемы со здоровьем ещё до появления симптомов.

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— На данный момент около 6 тысяч человек прошли скрининг. И хочу сказать, что у очень многих людей есть те заболевания, о которых они даже не знают. Это лишь первый этап — скрининг, — сказала Ирина Шамрай.

Чтобы привлечь больше людей к программе, городское управление здравоохранения готово проводить обследования непосредственно в трудовых коллективах.

— Мы готовы работать выездными группами в ваших коллективах: приехать, показать, как получить средства на карту, а затем через два-три дня провести скрининг выездной бригадой. Пожалуйста, обратите внимание на свое здоровье, — призвала она.

Мэр Александр Сенкевич также рассказал, что лично проверил, как работает государственная программа.

— Я решил пройти этот путь и посмотреть, как это работает. Зарегистрировал карту через «Дию», получил 2 тысячи гривен и отправился на обследование. Все заняло около 30 минут, а результаты пришли на электронную почту. Возможно, вы думаете, что у вас всё в порядке. Но эти 2 тысячи гривен вы не можете потратить иначе. Если не хотите делать это для себя — сделайте это для наших медиков. Учреждения первичного звена смогут использовать эти средства для улучшения своей работы, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, программа предусматривает профилактические обследования для людей в возрасте от 40 лет и направлена на раннее выявление заболеваний. С 1 января 2026 года Министерство здравоохранения Украины совместно с партнерами запустило Национальную программу «Скрининг здоровья 40+».

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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