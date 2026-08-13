«Если город сегодня не может эффективно управлять имуществом, его следует приватизировать», — Фалько о малой приватизации в Николаеве

Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько поддержал «малую приватизацию» в городе. Скриншот из видео ТРК «МАРТ»

Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько считает, что мелкую приватизацию в городе нужно продолжать, если есть объекты, представляющие интерес для бизнеса. Вначале этот процесс проходил хорошо, однако сейчас не все депутаты голосуют за перечень имущества, которое предлагается приватизировать.

Об этом сказал Дмитрий Фалько в эфире программы «Диалог» на ТРК «МАРТ».

На сессии городского совета Николаева 6 августа рассматривались вопросы, касающиеся малой приватизации имущества. Но депутаты их не поддержали. Дмитрий Фалько объяснил это возможными техническими или иными причинами. Ведь депутаты не объясняют, почему не голосуют.

— У нас вначале малая приватизация стартовала очень хорошо. Поступления от некоторых объектов превышали ожидания в десятки, а то и в сотни раз. А при этом у нас решением городского совета закреплено, что эти средства от приватизации будут использоваться на поддержку сил обороны, — сказал секретарь горсовета.

Как отметил Дмитрий Фалько, депутаты не объясняют причины, по которым они не голосуют.

— Соответственно, как говорится, одни плюсы, минусов нет, но в то же время некоторые депутаты воздерживаются от голосования. Какова у них мотивация? Никто ни в сессионном зале, ни на комиссиях, ни где-либо еще не озвучивает свою позицию, почему именно так они относятся к этому вопросу, — добавил Дмитрий Фалько.

По его мнению, нужно голосовать за малую приватизацию в городе.

— Я считаю, что нужно голосовать. Я считаю, что если где-то у нас сегодня есть объекты, которые могут быть востребованы со стороны населения, со стороны бизнеса... У нас есть хорошие примеры, когда те помещения, которые были приватизированы, потом стали лучше, сегодня являются украшением: приятно приезжать, смотреть. Поэтому, если город сегодня не может быть эффективным хозяином, то имущество стоит приватизировать. На вырученные деньги поддержать наших защитников, а также дать частному бизнесу возможность сегодня создать что-то хорошее, то, что станет центром притяжения для людей. И, собственно, позволит зарабатывать также, — сказал Дмитрий Фалько.

Он ответил и на замечания депутатов о том, что продавать городское имущество сейчас нецелесообразно, поскольку из-за войны цена низкая.

— Во-первых, неизвестно, когда эта цена вырастет. А во-вторых, тогда и у нас тоже появятся другие нужды. То есть условно в пропорциях ничего не изменится. Все будет также, — отметил секретарь горсовета.

Малая приватизация в Николаеве

Напомним, в мае 2025 года Николаевский горсовет утвердил перечень из 114 объектов коммунального имущества, подлежащих приватизации. Этот перечень был принят со второй попытки. Средства от продажи планировалось направить на укрепление обороноспособности Николаева и области.

В июле Николаевский горсовет одобрил продажу ещё 15 коммунальных помещений, подлежащих приватизации. Общая стартовая стоимость лотов — около 8 миллионов гривен.

В феврале 2026 года городские власти подготовили к продаже ещё 52 объекта коммунального имущества — от бывших котельных и насосных станций до административных зданий и нежилых помещений в разных районах города.

Уже в течение нескольких сессий горсовета летом депутаты не смогли согласовать изменения в перечень объектов малой приватизации.

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