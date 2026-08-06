Сенкевич объявил победителей конкурса на замещение должностей членов наблюдательного совета «Николаевэлектротранса»
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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В Николаеве определили трех победителей конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.
— Мы получили 29 заявок от представителей бизнеса, государственного сектора и международных организаций. Это означает, что профессионалы готовы присоединиться к развитию города и взять на себя ответственность. Кандидатов оценивали по опыту, управленческим компетенциям, отраслевой экспертизе, добросовестности и репутации. На собеседования пригласили 10 кандидатов с наилучшими результатами, — сообщил мэр.
По его словам, в состав конкурсной комиссии вошли депутаты, представители экспертного сообщества и международные партнеры. По результатам конкурса определили трех победительниц, которых будут рекомендовать к утверждению в качестве независимых членов наблюдательного совета КП «Николаевлектротранс».
Ими стали:
- Виктория Огрыза — юрист, входит в топ-менеджмент ООО «Сандора»;
- Марьяна Яшна — специалист по внутреннему аудиту, имеет опыт работы в наблюдательных советах крупных промышленных компаний;
- Надежда Васильева — возглавляла Microsoft Ukraine и Kyivstar, имеет опыт работы в наблюдательных советах государственных предприятий.
Также Александр Сенкевич сообщил, что в ближайшее время представит депутатам и общественности ещё двух представителей собственника, которые войдут в состав наблюдательного совета.
— Объясню просто: наблюдательный совет — это не дополнительная бюрократия и не замена руководителя предприятия. Это контроль, стратегия и ответственность. Это то, чтобы решения и процедуры были прозрачными, а результат — понятным и нужным для общества. Мы движемся к лучшим стандартам корпоративного управления, которые действуют в развитых странах. И делаем это системно, — добавил Александр Сенкевич.
Напомним, что конкурсный отбор претендентов на должности трёх независимых членов наблюдательного совета коммунального предприятия «Николаевлектротранс» был объявлен в марте этого года.
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Тогда в состав конкурсной комиссии вошли 9 человек. Её возглавил мэр Николаева Александр Сенкевич. Секретарём назначили председателя Совета директоров Профессиональной ассоциации корпоративного управления Александра Окунева.
Наблюдательные советы для КП Николаева
О создании наблюдательных советов для коммунальных предприятий Николаева было объявлено в начале ноября 2024 года.
Предполагается, что наблюдательный совет должен быть независимым органом, который будет следить за расходами и оценивать эффективность управления ресурсами на предприятии.
А первым предприятием, где вводится такой орган, стал «Николаевводоканал». В январе 2025 года стартовал конкурс на замещение должностей трёх независимых членов наблюдательного совета КП.
В мае 2025 года Николаевский городской совет утвердил состав наблюдательного совета коммунального предприятия «Николаевводоканал».
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