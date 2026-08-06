 Сенкевич объявил победителей конкурса на замещение должностей членов наблюдательного совета «Николаевэлектротранса»

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Сенкевич объявил победителей конкурса на замещение должностей членов наблюдательного совета «Николаевэлектротранса»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс». Ілюстраційне фото: «НикВести»Коммунальное предприятие «Николаевлектротранс». Иллюстративное фото: «НикВести»

В Николаеве определили трех победителей конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.

— Мы получили 29 заявок от представителей бизнеса, государственного сектора и международных организаций. Это означает, что профессионалы готовы присоединиться к развитию города и взять на себя ответственность. Кандидатов оценивали по опыту, управленческим компетенциям, отраслевой экспертизе, добросовестности и репутации. На собеседования пригласили 10 кандидатов с наилучшими результатами, — сообщил мэр.

Ілюстрація: Миколаївська міська радаКонкурсный отбор независимых членов наблюдательного совета КП «Николаевлектротранс». Иллюстрация: Николаевский городской совет

По его словам, в состав конкурсной комиссии вошли депутаты, представители экспертного сообщества и международные партнеры. По результатам конкурса определили трех победительниц, которых будут рекомендовать к утверждению в качестве независимых членов наблюдательного совета КП «Николаевлектротранс».

Ими стали:

  • Виктория Огрыза — юрист, входит в топ-менеджмент ООО «Сандора»;
  • Марьяна Яшна — специалист по внутреннему аудиту, имеет опыт работы в наблюдательных советах крупных промышленных компаний;
  • Надежда Васильева — возглавляла Microsoft Ukraine и Kyivstar, имеет опыт работы в наблюдательных советах государственных предприятий.
Переможниця на посаду незалежного члена наглядової ради КП «Миколаївелектротранс». Ілюстрація: Миколаївська міська радаПобедительница на должность независимого члена наблюдательного совета КП «Николаевлектротранс». Иллюстрация: Николаевский городской совет
Переможниця на посаду незалежного члена наглядової ради КП «Миколаївелектротранс». Ілюстрація: Миколаївська міська радаПобедительница на должность независимого члена наблюдательного совета КП «Николаевлектротранс». Иллюстрация: Николаевский городской совет
Переможниця на посаду незалежного члена наглядової ради КП «Миколаївелектротранс». Ілюстрація: Миколаївська міська радаПобедительница на должность независимого члена наблюдательного совета КП «Николаевлектротранс». Иллюстрация: Николаевский городской совет

Также Александр Сенкевич сообщил, что в ближайшее время представит депутатам и общественности ещё двух представителей собственника, которые войдут в состав наблюдательного совета.

— Объясню просто: наблюдательный совет — это не дополнительная бюрократия и не замена руководителя предприятия. Это контроль, стратегия и ответственность. Это то, чтобы решения и процедуры были прозрачными, а результат — понятным и нужным для общества. Мы движемся к лучшим стандартам корпоративного управления, которые действуют в развитых странах. И делаем это системно, — добавил Александр Сенкевич.

Напомним, что конкурсный отбор претендентов на должности трёх независимых членов наблюдательного совета коммунального предприятия «Николаевлектротранс» был объявлен в марте этого года.

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Тогда в состав конкурсной комиссии вошли 9 человек. Её возглавил мэр Николаева Александр Сенкевич. Секретарём назначили председателя Совета директоров Профессиональной ассоциации корпоративного управления Александра Окунева.

Наблюдательные советы для КП Николаева

О создании наблюдательных советов для коммунальных предприятий Николаева было объявлено в начале ноября 2024 года.

Предполагается, что наблюдательный совет должен быть независимым органом, который будет следить за расходами и оценивать эффективность управления ресурсами на предприятии.

А первым предприятием, где вводится такой орган, стал «Николаевводоканал». В январе 2025 года стартовал конкурс на замещение должностей трёх независимых членов наблюдательного совета КП.

В мае 2025 года Николаевский городской совет утвердил состав наблюдательного совета коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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