 Сенкевич уверен, что сможет найти общий язык с Решетиловым в качестве главы ОВА: «Нам нечего делить»

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Сенкевич уверен, что сможет найти общий язык с Решетиловым в качестве главы ОВА: «Нам нечего делить»

Після відставки Віталія Кіма Олександр Сєнкевич висловився про нового очільника Миколаївської ОВА. Фото: архів НикВестиПосле отставки Виталия Кима Александр Сенкевич высказался о новом главе Николаевской областной военной администрации. Фото: архив НикВести

После перехода Виталия Кима на работу в правительство мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не ожидает проблем в сотрудничестве с новым руководителем Николаевской областной военной администрации Георгием Решетиловым.

Об этом он сказал в комментарии «НикВести», отвечая на вопрос о том, удастся ли сохранить эффективное сотрудничество, которое было с предыдущим главой ОВА Виталием Кимом.

По словам Александра Сенкевича, за время своей работы он сотрудничал с несколькими главами облгосадминистрации, и с каждым удавалось найти общий язык.

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— Я работал с разными главами ОГА. Если вы помните, за последние 10–11 лет их было несколько. Первым главой ОГА был Вадим Мериков. Ну и так далее. С любым главой ОГА мы рано или поздно находим общий язык, — сказал он.

Мэр подчеркнул, что сегодня полномочия и финансовые возможности органов местного самоуправления существенно ограничены, поэтому причин для соперничества между городскими и областными властями он не видит.

— Я думаю, что нам нечего делить ни с кем. Я готов работать с любым, кто будет назначен на эту должность или будет исполнять обязанности. Есть работа, её просто нужно делать. Никаких политических амбиций, выборов или чего-то подобного нет и не предвидится, поэтому нужно просто действовать, — отметил Александр Сенкевич.

Мэр также отметил, что сегодня вызовом для власти являются не политические вопросы, а нехватка ресурсов. По его словам, после каждого российского обстрела потребности города растут, тогда как финансовые возможности остаются ограниченными.

В то же время, добавил он, жители ожидают от властей такого же уровня услуг, как и до начала полномасштабной войны.

— Работать становится сложнее, потому что ресурсов меньше, а потребности ежедневно после обстрелов растут. В то же время ожидания общества в отношении работы местных и областных властей остаются такими же, как и до войны. Люди не понимают, что идет война, и требуют того же уровня обслуживания, а мы должны на это реагировать, — добавил городской голова.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Виталия Кима министром по делам ветеранов. До этого он возглавлял Николаевскую областную государственную администрацию с ноября 2020 года. Исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА стал Георгий Решетилов. Кроме того, все действующие заместители главы Николаевской ОГА остаются работать в команде Георгия Решетилова, однако у него есть возможность их сменить.

На следующий день в своём видеообращении к николаевцам он пообещал отстаивать интересы Николаевской области в государственном бюджете.

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Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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