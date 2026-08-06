 Сенкевич попросил Коренева отчитаться о работе УКС Николаева, которое не выполняет бюджет

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Сенкевич попросил Коренева отчитаться о работе УКС Николаева, которое не выполняет бюджет

Мер Олександр Сєнкевич попросив віце-мера Сергія Коренєва відзвітувати про роботу УКБ Миколаєва. Фото: архів НикВестиМэр Александр Сенкевич попросил вице-мэра Сергея Коренева отчитаться о работе УКБ Николаева. Фото: архив НикВести

Мэр Николаева Александр Сенкевич попросил своего заместителя Сергея Коренева отчитаться о реализации проектов Управления капитального строительства (УКС), работу которого он координирует. Ранее «НикВести» писали о том, что Управление капитального строительства Николаева вновь демонстрирует негативную тенденцию в использовании бюджетных средств.

Во время аппаратного совещания, состоявшегося 4 августа, мэр Николаева попросил Сергея Коренева рассказать, какие инфраструктурные проекты планируется завершить до конца года, пишут «НикВести».

— У меня ещё вопрос по поводу реализации крупнейших инфраструктурных проектов. Сергей Николаевич Коренев, какова ситуация в УКС? На каком этапе сейчас находятся проекты? И что нам удастся сделать до конца этого года с нашим «микроскопическим бюджетом»? Чем мы сможем похвастаться? — спросил городской голова Александр Сенкевич.

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Отметим, что по состоянию на 1 августа, по данным департамента финансов города, УКС израсходовало лишь 9,5% предусмотренных бюджетом средств (22 миллиона гривен из 234,6 запланированных на год расходов). За месяц процент исполнения бюджета УКС изменился на 0,3%.

Отвечая на вопрос Александра Сенкевича, вице-мэр Сергей Коренев, в свою очередь, сообщил, что среди объектов, которые планируется сдать в этом году, — летний вольер «Остров зверей» в Николаевском зоопарке, а также как минимум два, а возможно и три школьных пищеблока.

— Мы на сто процентов завершаем строительство большого противорадиационного укрытия в лицее №3 и укрытия в школе №38. Также завершается ремонт кровли в школе №10 и благоустройство территории с площадкой возле школы №31, — сказал он.

В то же время Сергей Коренев отметил, что на ремонт амбулатории №5 и Дворца творчества пока не хватает средств. Несмотря на это, работы на обоих объектах продолжаются.

— Не хватает средств частично на Дворец творчества, но работы уже начаты. Более того, Программа развития ООН выразила готовность поддержать нас финансово, поэтому есть надежда, что эти работы удастся ускорить, — сказал он.

В ходе обсуждения городской голова Александр Сенкевич поручил подготовить отдельную пресс-конференцию по вопросам реализации международных грантовых проектов в Николаеве.

Стоит отметить, что при условии, что в течение второго полугодия управление сохранит тот же темп исполнения бюджета, можно ожидать, что по итогам 2026 года неиспользованными останутся около 200 миллионов гривен.

Это самый низкий показатель исполнения бюджета среди структурных подразделений Николаевского городского совета.

Напомним, что по итогам 2025 года Управление капитального строительства Николаева также хуже всех справилось с исполнением бюджета: из запланированных 235 миллионов гривен УКС потратило лишь 142,7 миллиона гривен. Таким образом, доля исполнения бюджета составила 60,7%. Если бы в декабре прошлого года у УКС не забрали около 70 миллионов гривен, то при неизменном фактическом объеме расходов уровень исполнения составил бы даже меньше половины, то есть — 46,8%, а сумма неиспользованных средств выросла бы до более чем 162 миллионов гривен.

Отметим, что УКС, работу которого курирует заместитель городского головы Николаева Сергей Коренев, систематически не расходует средства бюджета: уровень исполнения по итогам 2024 года — 32%, по итогам 2023 года — 32,4%.

По итогам 2025 года неизрасходованными остались 92,3 миллиона гривен, которые Управление капитального строительства должно было потратить на капитальные расходы, а именно на ремонты, реконструкции и приобретение основных средств.

Комментируя показатели исполнения бюджета 2025 года, в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что УКС не смогло потратить часть бюджета из-за проблем с подрядчиками. А в Управлении капитального строительства тогда заявили, что нельзя оценивать их работу по низкому проценту исполнения бюджета.

Авторы
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.
Катерина Середа
Главный редактор
Главный редактор НикВести, журналистка с 2012 года и региональная представительница ИМИ в Николаевской области, специализируется на местной политике, публичных закупках, бюджетах, решениях городского совета и доступе к информации.

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