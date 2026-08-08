Жителей Николаева приглашают принять участие в ежегодном забеге ««Чту воинов, бегу за героев Украины»»

Забег в Николаеве. Фото Николаевской ОГА

В Николаеве 29 августа, в День памяти защитников и защитниц Украины, состоится 9-й Всеукраинский ежегодный забег «Чту воинов, бегу за героев Украины».

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

— Мероприятие проводится, чтобы достойно почтить память защитников и защитниц Украины, погибших, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, а также поддержать их семьи. Николаевская община присоединится к всеукраинской акции, которая ежегодно объединяет людей вокруг памяти о павших Героях. Участие в забеге — это возможность пробежать в честь конкретного защитника или защитницы, почтить их память и рассказать об их подвиге, — говорится в сообщении.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Регистрационная форма по ссылке: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSep3Ai.../viewform

Напомним, этой весной в Николаеве прошел масштабный забег. В нем приняли участие более 900 участников разного возраста и уровня подготовки.

В сентябре прошлого года, накануне Дня города, в Николаеве состоялся благотворительный забег «Спасибо ВСУ!». Тогда на Соборной площади собралось около 250 горожан.