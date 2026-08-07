 Готовили удары по Николаеву: двум агентам РФ предъявили подозрение, им грозит пожизненное заключение

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Главная Новости Инциденты 10:30, 07 августа, 2026

Готовили удары по Николаеву: двум агентам РФ предъявили подозрение, им грозит пожизненное заключение

Фото: СБУФото: СБУ

51-летняя жительница Николаева подозревается в государственной измене. По данным следствия, женщина передавала представителю России информацию о расположении украинских военных, блокпостов и других объектов Сил обороны.

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

По данным правоохранителей, женщина собирала информацию во время прогулок по городу, фотографировала потенциальные цели и передавала фото с привязкой к местности через Telegram. Также она узнавала нужные сведения во время разговоров со знакомыми.

В прокуратуре отметили, что полученные данные могли использоваться для подготовки российских ракетно-дроновых ударов.

Женщину задержали по месту жительства. В ходе обыска изъяли компьютерную технику с доказательствами возможной противоправной деятельности.

Мешканку Миколаєва затримали за підозрою у держзраді. Фото: Миколаївська обласна прокуратураЖительницу Николаева задержали по подозрению в государственной измене. Фото: Николаевская областная прокуратура

Центральный районный суд Николаева сообщил, что подозреваемая признала свою вину, но отказалась давать объяснения. Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

В то же время СБУ сообщила о задержании в Николаевской области двух российских агентов, которые, по данным спецслужбы, независимо друг от друга помогали россиянам готовить удары по Николаеву. Одной из них была именно 51-летняя жительница города.

Вторым задержанным оказался местный разнорабочий. По данным СБУ, он по заказу ФСБ собирал информацию о логистической инфраструктуре и позициях украинской ПВО. Для этого мужчина объезжал город на велосипеде и фиксировал координаты потенциальных целей.

Обоим было предъявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в подготовке теракта против военнослужащего Сил обороны. Он пытался заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского защитника.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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