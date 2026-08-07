Готовили удары по Николаеву: двум агентам РФ предъявили подозрение, им грозит пожизненное заключение
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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51-летняя жительница Николаева подозревается в государственной измене. По данным следствия, женщина передавала представителю России информацию о расположении украинских военных, блокпостов и других объектов Сил обороны.
Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.
По данным правоохранителей, женщина собирала информацию во время прогулок по городу, фотографировала потенциальные цели и передавала фото с привязкой к местности через Telegram. Также она узнавала нужные сведения во время разговоров со знакомыми.
В прокуратуре отметили, что полученные данные могли использоваться для подготовки российских ракетно-дроновых ударов.
Женщину задержали по месту жительства. В ходе обыска изъяли компьютерную технику с доказательствами возможной противоправной деятельности.
Центральный районный суд Николаева сообщил, что подозреваемая признала свою вину, но отказалась давать объяснения. Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
В то же время СБУ сообщила о задержании в Николаевской области двух российских агентов, которые, по данным спецслужбы, независимо друг от друга помогали россиянам готовить удары по Николаеву. Одной из них была именно 51-летняя жительница города.
Вторым задержанным оказался местный разнорабочий. По данным СБУ, он по заказу ФСБ собирал информацию о логистической инфраструктуре и позициях украинской ПВО. Для этого мужчина объезжал город на велосипеде и фиксировал координаты потенциальных целей.
Обоим было предъявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Николаеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в подготовке теракта против военнослужащего Сил обороны. Он пытался заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского защитника.
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