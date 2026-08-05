Жителей Первомайского района привлекли к ответственности за незаконную вырубку леса: ущерб оценили почти в ₴2,7 миллиона

Более 90 деревьев и ущерб в размере ₴2,7 миллиона: в Николаевской области будут судить семерых мужчин. Фото: прокуратура

В Первомайском районе будут судить семерых мужчин за незаконную вырубку лесополос на сумму почти 2,7 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По версии следствия, с ноября 2025 года по март 2026 года жители села Лысая Гора без каких-либо разрешительных документов вырубали деревья на территории Первомайского района. Для этого использовали бензо— и электропилы.

В общей сложности, как установили правоохранители, было незаконно срублено более 90 сырорастущих деревьев в защитных лесных насаждениях.

Обвинительный акт уже передан в суд. Фигурантам инкриминируется незаконная вырубка деревьев, совершенная группой лиц, повлекшая тяжкие последствия (части 2 и 4 статьи 246 Уголовного кодекса Украины).

Если их вина будет доказана в суде, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве полиция обнаружила у 51-летнего мужчины более десяти килограммов высушенного каннабиса и 14 растений конопли.