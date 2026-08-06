В Николаеве прошел форум ЮНОПС: местный бизнес обучали, как участвовать в международных тендерах
-
- Юлия БойченкоРепортер
-
В Николаеве состоялся форум «Возможности ЮНОПС в Украине 2026». Местным предпринимателям рассказали, как участвовать в международных тендерах и присоединяться к проектам восстановления, финансируемым международными партнерами.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
В ходе форума участникам объяснили, как работают закупки ЮНОПС и системы ООН, какие требования предъявляются к участникам тендеров и как правильно подавать заявки через электронные платформы.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
Вторая часть мероприятия была практической — предприниматели вместе со специалистами регистрировались в системе и тренировались подавать предложения на условный тендер.
— Мы хотим, чтобы вы больше знали о возможностях участия в наших тендерах. Мы покажем, как принять участие в тендере, как подать заявку, какие кнопки буквально в системе нажимать, чтобы подать свое предложение, — отметили представители ЮНОПС.
Руководитель Офиса Посольства Дании в Николаеве Якоб Торрильд Хансен подчеркнул, что Дания заинтересована не только в финансировании восстановления города, но и в том, чтобы к реализации проектов активно привлекался местный бизнес.
— Наше видение таково: это наши средства, но восстановление Николаева должно происходить именно при участии николаевского бизнеса, — сказал Якоб Торрильд Хансен.
В ходе мероприятия участники также узнали больше о проектах ЮНОПС в Украине, принципах устойчивого развития, требованиях к добросовестности и предотвращению мошенничества при международных закупках.
Читайте также статью «НикВести» «Восстановление вне Prozorro: насколько прозрачны международные тендеры для Николаева».
Последние новости про: Тендеры и закупки
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести