В Николаеве прошел форум ЮНОПС: местный бизнес обучали, как участвовать в международных тендерах

В Николаеве состоялся форум «Возможности ЮНОПС в Украине 2026». Фото: ЮНОПС

В Николаеве состоялся форум «Возможности ЮНОПС в Украине 2026». Местным предпринимателям рассказали, как участвовать в международных тендерах и присоединяться к проектам восстановления, финансируемым международными партнерами.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

В ходе форума участникам объяснили, как работают закупки ЮНОПС и системы ООН, какие требования предъявляются к участникам тендеров и как правильно подавать заявки через электронные платформы.

Вторая часть мероприятия была практической — предприниматели вместе со специалистами регистрировались в системе и тренировались подавать предложения на условный тендер.

— Мы хотим, чтобы вы больше знали о возможностях участия в наших тендерах. Мы покажем, как принять участие в тендере, как подать заявку, какие кнопки буквально в системе нажимать, чтобы подать свое предложение, — отметили представители ЮНОПС.

Руководитель Офиса Посольства Дании в Николаеве Якоб Торрильд Хансен подчеркнул, что Дания заинтересована не только в финансировании восстановления города, но и в том, чтобы к реализации проектов активно привлекался местный бизнес.

— Наше видение таково: это наши средства, но восстановление Николаева должно происходить именно при участии николаевского бизнеса, — сказал Якоб Торрильд Хансен.

В ходе мероприятия участники также узнали больше о проектах ЮНОПС в Украине, принципах устойчивого развития, требованиях к добросовестности и предотвращению мошенничества при международных закупках.

В Николаеве состоялся Форум «Возможности ЮНОПС в Украине 2026». Фото: «НикВести»

В Николаеве состоялся Форум «Возможности ЮНОПС в Украине 2026». Фото: «НикВести»

В Николаеве состоялся форум «Возможности ЮНОПС в Украине 2026». Фото: «НикВести»

В Николаеве состоялся форум «Возможности ЮНОПС в Украине 2026». Фото: «НикВести»

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