 Через две недели «Николаевская ТЭЦ» завершит замену труб на улице Павла Скоропадского: в сентябре дорогу обещают заасфальтировать

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Через две недели «Николаевская ТЭЦ» завершит замену труб на улице Павла Скоропадского: в сентябре дорогу обещают заасфальтировать

Ремонт теплотраси по вулиці Павла Скоропадського. Фото: НикВестиРемонт теплотрассы на улице Павла Скоропадского. Фото: НикВести

ЧАО «Николаевская ТЭЦ» планирует завершить замену трубопровода на улице Павла Скоропадского (бывшая улица Адмирала Макарова) в течение двух недель, после чего в сентябре приступить к асфальтированию участка.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания в Николаевском городском совете, пишут «НикВести».

В целом готовность предприятия к отопительному сезону на данный момент составляет почти 76%. Представитель предприятия, докладывая о подготовке ТЭЦ к зиме, отметил, что сейчас основные работы сосредоточены именно на замене трубопровода на улице Павла Скоропадского.

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— Проводится замена трубопроводов. Основной участок — это улица Павла Скоропадского. Планируем через две недели завершить работы и в сентябре приступить к асфальтированию. На станции работы ведутся в соответствии с графиком, — отметил представитель.

Мэр Александр Сенкевич, со своей стороны, положительно оценил качество восстановления дорожного покрытия после проведения ремонтных работ предприятием.

— Я должен сказать комплимент: у Николаевской ТЭЦ не так много раскопок, но качество завершения работ оставляет желаемого, они ремонтируют и так далее. Время покажет, просядет ли оно или нет, но в любом случае сейчас это выглядит очень хорошо, — прокомментировал мэр.

Напомним, что ремонт теплотрассы по улице Павла Скоропадского ТЭЦ начала еще в начале мая. Из-за этого движение на участке от улицы Мариупольской до улицы Соборной стало временно двусторонним.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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