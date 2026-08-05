 Николаев не может закупить соль для обработки дорог зимой из-за обстрелов портов Одессы

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Николаев не может закупить соль для обработки дорог зимой из-за обстрелов портов Одессы

Миколаїв не може закупити сіль для обробки доріг взимку через обстріли портів. Ілюстративне фото OLXНиколаев не может закупить соль для обработки дорог зимой из-за обстрелов портов. Иллюстративное фото OLX

Николаев еще не закупил соль для обработки дорог на зиму. Это связывают с нехваткой средств и обстрелами порта Одессы, через который идут поставки. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Украины.

Об этом заявил во время аппаратного совещания в горсовете Николаева 4 августа директор КП «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко, пишут «НикВести».

Виталий Шевченко отметил, что тендер на закупку соли для обработки дорог провели, но заключить договора не смогли.

— Мы ещё не закупили соль, потому что у нас небольшой дефицит средств. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что соль, поступающая в Украину, доставляется в порт Одессы. А сейчас всем известно, какая ситуация в Одессе. То есть мы уже провели тендер. В тендере участвовали семь поставщиков, и ни один из них не смог заключить с нами договор, потому что ответ у всех один и тот же: «на данный момент мы не можем даже пообещать, что привезем вам эту соль, потому что порты Одессы закрыты для поставок», — пояснил Виталий Шевченко.

Директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко (по центру). Скриншот з відео НикВестиДиректор КП «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко (в центре). Скриншот из видео НикВести

Как он отметил, Николаев ищет альтернативу, но аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Украины. При этом у города осталось мало запасов с прошлого сезона.

— Сейчас мы ищем альтернативные пути поставок через небольшие предприятия Украины и решаем этот вопрос, но не понимаем, когда сможем ее доставить. У нас остатки с прошлой зимы очень небольшие, то есть примерно 700 тонн, а в год нам нужно 1700–2000 и более тонн. Песок ещё есть. И я думаю, что если мы вообще не сможем купить соль, то в этом сезоне будем как-то обходиться именно солево-песчаной смесью. Это не самая лучшая ситуация, но все понимают, что введено военное положение, и мы зависим от многих факторов, — рассказал Виталий Шевченко.

В свою очередь мэр Александр Сенкевич просил искать соль, ведь после посыпки дорог песком потом прибавляется работы.

— Я бы просил вас всё же постараться найти соль, потому что потом нам приходится задействовать людей и технику, чтобы убирать этот песок, нагромождения под бордюрами, — сказал городской голова.

Ранее сообщалось, что подготовка к отопительному сезону в Николаеве идет по плану, но КП «Николаевоблтеплоэнерго» грозит арест счетов. Государство не вернуло предприятию 1,5 миллиарда гривен разницы в тарифах. Однако Министерство финансов, в частности его руководитель, не считает это проблемным вопросом.

Также сообщалось, что Черноморский солезавод в Одесской области после нескольких месяцев задержки начал полноценное производство пищевой соли. На предприятии заявляют, что нынешние мощности позволят покрывать около половины внутренней потребности Украины в этом продукте.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.

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