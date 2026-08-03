Предприятиям Николаевской области за семь месяцев возместили ₴581,6 млн НДС

Возврат НДС в Николаевской области. Иллюстративное фото istockphoto

В январе–июле 2026 года предприятиям Николаевской области из государственного бюджета вернули 581,6 миллиона гривен налога на добавленную стоимость. Средства получили 50 предприятий. Еще трем компаниям выплатили 615,9 тысячи гривен пени.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

За первые семь месяцев года 47 компаний и трое предпринимателей подали заявления на возврат 522,3 миллиона гривен НДС на банковские счета. По состоянию на 3 августа еще не выплачено почти 98 миллионов гривен.

Возврат НДС осуществляется через электронную систему, которая проверяет данные и определяет очередность выплат. Деньги возвращаются плательщикам, которые правильно подают отчетность и не имеют признаков участия в рискованных операциях.

Например, аграрная компания, экспортирующая зерно за границу с нулевой ставкой НДС, подает электронное заявление на возврат налога. После проверки средства поступают на ее банковский счет. Компания может использовать их, в частности, на закупку топлива или техники.

Напомним, что в январе–мае 2026 года аграрии, работающие по четвертой группе упрощенной системы налогообложения, уплатили в местные бюджеты 369,3 миллиона гривен единого налога.