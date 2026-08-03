 Предприятиям Николаевской области за семь месяцев возместили ₴581,6 млн НДС

  • понедельник

    3 августа, 2026

  • 27.6°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 3 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 27.6° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Экономика 22:19, 03 августа, 2026

Предприятиям Николаевской области за семь месяцев возместили ₴581,6 млн НДС

Відшкодування ПДВ на Миколаївщині. Ілюстративне фото istockphotoВозврат НДС в Николаевской области. Иллюстративное фото istockphoto

В январе–июле 2026 года предприятиям Николаевской области из государственного бюджета вернули 581,6 миллиона гривен налога на добавленную стоимость. Средства получили 50 предприятий. Еще трем компаниям выплатили 615,9 тысячи гривен пени.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

За первые семь месяцев года 47 компаний и трое предпринимателей подали заявления на возврат 522,3 миллиона гривен НДС на банковские счета. По состоянию на 3 августа еще не выплачено почти 98 миллионов гривен.

Возврат НДС осуществляется через электронную систему, которая проверяет данные и определяет очередность выплат. Деньги возвращаются плательщикам, которые правильно подают отчетность и не имеют признаков участия в рискованных операциях.

Например, аграрная компания, экспортирующая зерно за границу с нулевой ставкой НДС, подает электронное заявление на возврат налога. После проверки средства поступают на ее банковский счет. Компания может использовать их, в частности, на закупку топлива или техники.

Напомним, что в январе–мае 2026 года аграрии, работающие по четвертой группе упрощенной системы налогообложения, уплатили в местные бюджеты 369,3 миллиона гривен единого налога.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

Последние новости про: ГНС в Николаевской области

Более ₴38 млн поступило в местные бюджеты от сборов за парковку: Одесская область — среди лидеров
Предприниматели-упрощенцы из Николаевской области уплатили в местные бюджеты более ₴667 млн единого налога
Аграрии-«упрощенцы» Николаевщины перечислили в местный бюджет почти ₴370 млн
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве жители Терновки пожаловались на стихийную свалку

Алина Квитко
новости
В Корабельном районе Николаева полностью откачали воду с поля стадиона спортшколы №5

Алиса Меликадамян
новости
Для очистки Южного Буга запланировано мероприятий почти на ₴29 млрд

Юлия Бойченко
новости
Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

Алина Квитко
новости
В Николаеве мужчину укусила собака: он утверждает, что животное специально натравили на него, полиция составила админпротокол

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: ГНС в Николаевской области

Аграрии-«упрощенцы» Николаевщины перечислили в местный бюджет почти ₴370 млн
Предприниматели-упрощенцы из Николаевской области уплатили в местные бюджеты более ₴667 млн единого налога
Более ₴38 млн поступило в местные бюджеты от сборов за парковку: Одесская область — среди лидеров

В Николаеве жители Терновки пожаловались на стихийную свалку

В Николаевском районе россияне атаковали порт — повреждены два гражданских судна

4 часа назад

Зеленский освободил Стефанишину от должности посла в США

Главное сегодня