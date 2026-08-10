 В местные бюджеты Николаевской области было перечислено почти ₴7,7 млрд налогов

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Главная Новости Экономика 22:33, 10 августа, 2026

В местные бюджеты Николаевской области было перечислено почти ₴7,7 млрд налогов

Майже ₴7,7 млрд податків надійшло до бюджетів Миколаївщини. Ілюстративне фото: НикВестиВ бюджеты Николаевской области поступило почти ₴7,7 млрд налогов. Иллюстративное фото: НикВести

В январе–июле 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило почти 7,7 миллиарда гривен налогов. Это на 1,4 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.

Наибольшую часть поступлений обеспечили налог на доходы физических лиц и плательщики единого налога.

За семь месяцев громады области получили 5,3 миллиарда гривен НДФЛ, что составляет 68,5% всех поступлений. Еще 1,3 миллиарда гривен поступило от единого налога, который уплачивают предприниматели и компании, работающие по упрощенной системе налогообложения. Его доля составляет 17%.

От платы за землю в местные бюджеты поступило 681,2 миллиона гривен, или 8,8% от общей суммы.

Ранее сообщалось, что в январе-июле 2026 года субъекты хозяйствования Николаевской области перечислили в бюджеты всех уровней 18,2 миллиарда гривен. Это на 19,3% или на 2,9 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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