В планах — от 100 до 200 кг в месяц: как семейная ферма в Николаевской области модернизирует сыроварню

Светлана Молчанова, владелица семейной козьей фермы и сыроварни в селе Сливино

Владелица семейной козьей фермы и сыроварни в селе Сливино Светлана Молчанова получила грант в рамках образовательно-грантовой программы TalentA и благодаря этому приобрела оборудование для автоматизации производства крафтовых сыров.

Программу TalentA реализует международная сельскохозяйственная научно-технологическая компания Corteva Agriscience в партнерстве с GlobalGiving и Буковинским агентством регионального развития.

Семейное хозяйство Светланы Молчановой начало работу в 2014 году, когда семья основала в Сливино винодельню Steppe Wines и начала выращивать виноград. Впоследствии для гостей винодельни начали проводить дегустации, а собственное производство сыров стало дополнением к вину.

Сейчас на ферме содержатся 12 дойных коз. Из их молока производят шевр, брынзу, авторский сыр «Степовой» и «Пьяную козу», который созревает в вине сорта «Одесский чёрный» по собственной рецептуре семьи.

Полученный грант позволил фермерше перейти от ручного изготовления сыров к автоматизированной переработке молока. Новое оборудование должно обеспечить производительность до 200 литров молока за один цикл.

Благодаря модернизации хозяйство планирует уже в 2026 году удвоить ежемесячное производство — со 100 до 200 килограммов сыра. Также в планах — как минимум три новых вида продукции.

В дальнейшем семья планирует увеличивать поголовье коз и сотрудничать с местными производителями молока. Проектом предусмотрено создание 3–4 рабочих мест в общине, поддержка матерей погибших защитников Украины, ветеранов войны и людей с инвалидностью. Еще одним направлением развития останется гастрономический туризм. На ферме и винодельне проводят экскурсии и дегустации вина и сыра, а в будущем семья планирует расширять это направление и популяризировать местное производство Николаевской области.

— Когда мы начинали изготавливать сыр для гостей нашей винодельни, это было увлечение и желание создать что-то настоящее своими руками. Сегодня благодаря TalentA эта мечта может перерасти в полноценное современное производство. Для меня эта победа означает не только развитие бизнеса, но и возможность создавать новые рабочие места, поддерживать местное сообщество и популяризировать продукцию Николаевской области, — говорит Светлана Молчанова.

По данным организаторов, за шесть лет существования программы TalentA её участницами в Украине стали почти 500 женщин-фермерок. Программа действует с 2020 года и направлена на поддержку женщин в сельской местности и развитие их предпринимательских инициатив.

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