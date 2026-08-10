 В планах — от 100 до 200 кг в месяц: как семейная ферма в Николаевской области модернизирует сыроварню

  • понедельник

    10 августа, 2026

  • 27.1°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 10 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 27.1° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 18:00, 10 августа, 2026

В планах — от 100 до 200 кг в месяц: как семейная ферма в Николаевской области модернизирует сыроварню

Світлана Молчанова, власниця сімейної козиної ферми та сироварні у селі СливинеСветлана Молчанова, владелица семейной козьей фермы и сыроварни в селе Сливино

Владелица семейной козьей фермы и сыроварни в селе Сливино Светлана Молчанова получила грант в рамках образовательно-грантовой программы TalentA и благодаря этому приобрела оборудование для автоматизации производства крафтовых сыров.

Программу TalentA реализует международная сельскохозяйственная научно-технологическая компания Corteva Agriscience в партнерстве с GlobalGiving и Буковинским агентством регионального развития.

Семейное хозяйство Светланы Молчановой начало работу в 2014 году, когда семья основала в Сливино винодельню Steppe Wines и начала выращивать виноград. Впоследствии для гостей винодельни начали проводить дегустации, а собственное производство сыров стало дополнением к вину.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Сейчас на ферме содержатся 12 дойных коз. Из их молока производят шевр, брынзу, авторский сыр «Степовой» и «Пьяную козу», который созревает в вине сорта «Одесский чёрный» по собственной рецептуре семьи.

Полученный грант позволил фермерше перейти от ручного изготовления сыров к автоматизированной переработке молока. Новое оборудование должно обеспечить производительность до 200 литров молока за один цикл.

Благодаря модернизации хозяйство планирует уже в 2026 году удвоить ежемесячное производство — со 100 до 200 килограммов сыра. Также в планах — как минимум три новых вида продукции.

В дальнейшем семья планирует увеличивать поголовье коз и сотрудничать с местными производителями молока. Проектом предусмотрено создание 3–4 рабочих мест в общине, поддержка матерей погибших защитников Украины, ветеранов войны и людей с инвалидностью. Еще одним направлением развития останется гастрономический туризм. На ферме и винодельне проводят экскурсии и дегустации вина и сыра, а в будущем семья планирует расширять это направление и популяризировать местное производство Николаевской области.

— Когда мы начинали изготавливать сыр для гостей нашей винодельни, это было увлечение и желание создать что-то настоящее своими руками. Сегодня благодаря TalentA эта мечта может перерасти в полноценное современное производство. Для меня эта победа означает не только развитие бизнеса, но и возможность создавать новые рабочие места, поддерживать местное сообщество и популяризировать продукцию Николаевской области, — говорит Светлана Молчанова.

По данным организаторов, за шесть лет существования программы TalentA её участницами в Украине стали почти 500 женщин-фермерок. Программа действует с 2020 года и направлена на поддержку женщин в сельской местности и развитие их предпринимательских инициатив.

Читайте также: «Вино — это не компот. Вино должно быть интересным». Как во время войны в Николаевской области работает крафтовая винодельня Slivino Village

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Бизнес и экономика

Николаевская область обеспечила сборы в сводный бюджет в размере более ₴18 млрд налогов
ЕС выделит Украине €1,4 млрд из замороженных российских активов
В местные бюджеты Николаевской области было перечислено почти ₴7,7 млрд налогов
Реклама
Читайте также:
новости
В Вознесенске обустроили локацию с фонтаном: спасатели говорят, что пожарный резервуар заблокирован

Юлия Лукьяненко
новости
Департамент соцзащиты Николаева отдаст ₴4 млн за услуги ассистента ребенка общественной организации, созданной месяц назад

Юлия Лукьяненко
новости
Выкрутили лампы и повредили имущество. В горсовете объяснили запущенное состояние укрытия в центре Николаева

Алена Коханчук
новости
На ремонт детского сада «Солнышко» в Коблево потратили ₴80 млн: планируют ещё установить солнечные коллекторы

Юлия Бойченко
новости
В Николаевской области представили проект эффективной сети больниц: как предлагается распределить медицинские учреждения

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Бизнес и экономика

В местные бюджеты Николаевской области было перечислено почти ₴7,7 млрд налогов
ЕС выделит Украине €1,4 млрд из замороженных российских активов
Николаевская область обеспечила сборы в сводный бюджет в размере более ₴18 млрд налогов

«Странно читать, как город называют грязным те, кто бросает мусор под ноги», — обратился Сенкевич к жителям Николаева

Дело старосты Плющевки на Николаевщине, которого обвиняют в убийстве коллеги, передали в суд

2 часа назад

В ОВА ищут подрядчика, который за ₴816 тыс. будет контролировать качество ремонта дорог в Николаевской области

Юлия Бойченко

Главное сегодня