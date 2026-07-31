Аграрии-«упрощенцы» Николаевщины перечислили в местный бюджет почти ₴370 млн

Аграрии-«упрощенцы» Николаевской области перечислили в местный бюджет почти ₴370 млн. Иллюстративное фото: НикВести

В январе–мае 2026 года аграрии, работающие по четвертой группе упрощенной системы налогообложения, уплатили в местные бюджеты 369,3 миллиона гривен единого налога.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Отмечается, что это на 31,5 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2026 года предприниматели Николаевской области, работающие по упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты 667,1 миллиона гривен единого налога.