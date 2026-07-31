 Аграрии-«упрощенцы» Николаевщины перечислили в местный бюджет почти ₴370 млн

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Главная Новости Экономика 21:50, 31 июля, 2026

Аграрии-«упрощенцы» Николаевщины перечислили в местный бюджет почти ₴370 млн

Аграрії-«спрощенці» Миколаївщини перерахували до місцевого бюджету майже ₴370 млн. Ілюстративне фото: НикВестиАграрии-«упрощенцы» Николаевской области перечислили в местный бюджет почти ₴370 млн. Иллюстративное фото: НикВести

В январе–мае 2026 года аграрии, работающие по четвертой группе упрощенной системы налогообложения, уплатили в местные бюджеты 369,3 миллиона гривен единого налога.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Отмечается, что это на 31,5 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2026 года предприниматели Николаевской области, работающие по упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты 667,1 миллиона гривен единого налога.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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