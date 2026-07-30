Предприниматели-упрощенцы из Николаевской области уплатили в местные бюджеты более ₴667 млн единого налога
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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За первое полугодие 2026 года предприниматели Николаевской области, работающие по упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты 667,1 миллиона гривен единого налога.
Как сообщили в областном управлении, поступления выросли на 80,3 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что полученные средства направляются на финансирование нужд территориальных общин, поддержку социального развития региона и улучшение инфраструктуры Николаевской области.
Ранее сообщалось, что в январе–июне 2026 года предприниматели Николаевской области уплатили в бюджеты всех уровней 29,8 миллиона гривен экологического налога.
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