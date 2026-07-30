 Предприниматели-упрощенцы из Николаевской области уплатили в местные бюджеты более ₴667 млн единого налога

  • четверг

    30 июля, 2026

  • 20.2°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 30 июля , 2026 четверг

  • Николаев • 20.2° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Экономика 3:39, 30 июля, 2026

Предприниматели-упрощенцы из Николаевской области уплатили в местные бюджеты более ₴667 млн единого налога

Підприємці-спрощенці Миколаївщини сплатили понад ₴667 млн єдиного податку до місцевих бюджетів. Ілюстративне фото: КИЇВ24Предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения в Николаевской области, уплатили более ₴667 млн единого налога в местные бюджеты. Иллюстративное фото: КИЕВ24

За первое полугодие 2026 года предприниматели Николаевской области, работающие по упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты 667,1 миллиона гривен единого налога.

Как сообщили в областном управлении, поступления выросли на 80,3 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что полученные средства направляются на финансирование нужд территориальных общин, поддержку социального развития региона и улучшение инфраструктуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в январе–июне 2026 года предприниматели Николаевской области уплатили в бюджеты всех уровней 29,8 миллиона гривен экологического налога.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Бизнес и экономика

Более ₴38 млн поступило в местные бюджеты от сборов за парковку: Одесская область — среди лидеров
Карпаты, Львов и Одесса: где украинцы чаще всего отдыхали во время войны
Кабмин выделил ₴419 млн на зарплаты сотрудникам военных администраций: Николаевская область в числе получателей
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве планируют обновить правила благоустройства: обязательные камеры и новые требования к фасадам

Юлия Бойченко
новости
В Еланецкой громаде три учебных заведения были присоедили к лицею, создав его филиалы

Юлия Лукьяненко
новости
Арендная плата за землю в парках Николаева может вырасти в 10 раз

Алина Квитко
новости
В гимназии в Терновке не могут оборудовать укрытие из-за нехватки средств и старой котельной

Юлия Лукьяненко
новости
Николаев снова ищет проектантов для восстановления 68 домов за деньги Всемирного банка

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Бизнес и экономика

Кабмин выделил ₴419 млн на зарплаты сотрудникам военных администраций: Николаевская область в числе получателей
Карпаты, Львов и Одесса: где украинцы чаще всего отдыхали во время войны
Более ₴38 млн поступило в местные бюджеты от сборов за парковку: Одесская область — среди лидеров

Утром россияне атаковали порт в Николаеве: повреждены склад и жилой дом

Николаевщина получит почти ₴43 млн субвенции на модернизацию мастерских и лабораторий в профтехах

В Николаеве планируют обновить правила благоустройства: обязательные камеры и новые требования к фасадам

Россия ударила по Львову 22 ракетами: под завалами дома ищут людей, около 20 пострадавших