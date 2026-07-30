Предприниматели-упрощенцы из Николаевской области уплатили в местные бюджеты более ₴667 млн единого налога

Предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения в Николаевской области, уплатили более ₴667 млн единого налога в местные бюджеты. Иллюстративное фото: КИЕВ24

За первое полугодие 2026 года предприниматели Николаевской области, работающие по упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты 667,1 миллиона гривен единого налога.

Как сообщили в областном управлении, поступления выросли на 80,3 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что полученные средства направляются на финансирование нужд территориальных общин, поддержку социального развития региона и улучшение инфраструктуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в январе–июне 2026 года предприниматели Николаевской области уплатили в бюджеты всех уровней 29,8 миллиона гривен экологического налога.