В бюджеты Николаевской области поступило ₴26,6 млн от лицензий на продажу алкоголя и табака

Николаевская область получила ₴26,6 млн от лицензий на продажу алкоголя, табака и топлива. Иллюстративное фото: НикВести

В январе – июле 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило 26,6 миллиона гривен от лицензий на торговлю алкоголем, сигаретами, жидкостями для электронных сигарет и топливом.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, это на 4,2 миллиона гривен или 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В налоговой отметили, что за этот период предпринимателям области выдано 1590 лицензий, в том числе:

1256 — на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах;

294 — на право хранения топлива;

30 — на право розничной торговли топливом;

9 — на право оптовой торговли топливом;

1 — на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями (жидкостями, используемыми в электронных сигаретах).

В то же время за нарушение налогового законодательства аннулировали 1389 лицензий.

Ранее сообщалось, что за 6 месяцев этого года местные бюджеты Николаевской области получили 23 ,5 миллиона гривен от сборов за лицензии на производство и продажу алкоголя, табака и топлива.