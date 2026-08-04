 В бюджеты Николаевской области поступило ₴26,6 млн от лицензий на продажу алкоголя и табака

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Главная Новости Экономика 20:39, 04 августа, 2026

В бюджеты Николаевской области поступило ₴26,6 млн от лицензий на продажу алкоголя и табака

Миколаївщина отримала ₴26,6 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального. Ілюстративне фото: НикВестиНиколаевская область получила ₴26,6 млн от лицензий на продажу алкоголя, табака и топлива. Иллюстративное фото: НикВести

В январе – июле 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило 26,6 миллиона гривен от лицензий на торговлю алкоголем, сигаретами, жидкостями для электронных сигарет и топливом.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, это на 4,2 миллиона гривен или 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В налоговой отметили, что за этот период предпринимателям области выдано 1590 лицензий, в том числе:

1256 — на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах;

  • 294 — на право хранения топлива;

  • 30 — на право розничной торговли топливом;

  • 9 — на право оптовой торговли топливом;

  • 1 — на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями (жидкостями, используемыми в электронных сигаретах).

В то же время за нарушение налогового законодательства аннулировали 1389 лицензий.

Ранее сообщалось, что за 6 месяцев этого года местные бюджеты Николаевской области получили 23 ,5 миллиона гривен от сборов за лицензии на производство и продажу алкоголя, табака и топлива.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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