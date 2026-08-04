В бюджеты Николаевской области поступило ₴26,6 млн от лицензий на продажу алкоголя и табака
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В январе – июле 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило 26,6 миллиона гривен от лицензий на торговлю алкоголем, сигаретами, жидкостями для электронных сигарет и топливом.
Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, это на 4,2 миллиона гривен или 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В налоговой отметили, что за этот период предпринимателям области выдано 1590 лицензий, в том числе:
1256 — на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах;
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294 — на право хранения топлива;
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30 — на право розничной торговли топливом;
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9 — на право оптовой торговли топливом;
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1 — на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями (жидкостями, используемыми в электронных сигаретах).
В то же время за нарушение налогового законодательства аннулировали 1389 лицензий.
Ранее сообщалось, что за 6 месяцев этого года местные бюджеты Николаевской области получили 23 ,5 миллиона гривен от сборов за лицензии на производство и продажу алкоголя, табака и топлива.
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