Партнеры из Германии передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором

Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» получило грузовой автомобиль MAN TGS с краном-манипулятором. Оборудование было передано Федеральным агентством технической помощи Германии (THW).

Об этом сообщил Николаевский городской совет.

Отмечается, что эта техника предназначена для работы в сложных условиях: она поднимает и перевозит крупногабаритные грузы, помогает монтировать конструкции и расчищать завалы.

Также в городском совете подчеркнули, что с начала 2026 года помощь Николаеву от немецкой организации превысила 50 миллионов гривен.

Немецкие партнеры передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором. Фото: Николаевский городской совет Немецкие партнеры передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором. Фото: Николаевский городской совет Немецкие партнеры передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором. Фото: Николаевский городской совет

Недавно Николаев получил от Федерального агентства технической помощи Германии (THW) кран-манипулятор. Спецтехнику будут использовать коммунальные предприятия для грузовых и восстановительных работ, а также для разбора завалов.