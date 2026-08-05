 Партнеры из Германии передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором

  • среда

    5 августа, 2026

  • 36.4°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 5 августа , 2026 среда

  • Николаев • 36.4° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 15:34, 05 августа, 2026

Партнеры из Германии передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором

Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» получило грузовой автомобиль MAN TGS с краном-манипулятором. Оборудование было передано Федеральным агентством технической помощи Германии (THW).

Об этом сообщил Николаевский городской совет.

Отмечается, что эта техника предназначена для работы в сложных условиях: она поднимает и перевозит крупногабаритные грузы, помогает монтировать конструкции и расчищать завалы.

Также в городском совете подчеркнули, что с начала 2026 года помощь Николаеву от немецкой организации превысила 50 миллионов гривен.

Німецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська радаНемецкие партнеры передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором. Фото: Николаевский городской совет
Німецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська радаНемецкие партнеры передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором. Фото: Николаевский городской совет
Німецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська радаНемецкие партнеры передали Николаеву грузовик с краном-манипулятором. Фото: Николаевский городской совет

Недавно Николаев получил от Федерального агентства технической помощи Германии (THW) кран-манипулятор. Спецтехнику будут использовать коммунальные предприятия для грузовых и восстановительных работ, а также для разбора завалов.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Война в Украине

В Херсоне FPV-дрон атаковал грузовик, везший продукты в супермаркет: он полностью сгорел
В Украину вернули ещё семерых детей из временно оккупированной части Херсонской области
В этом году Украина получила в три раза меньше ракет для ПВО, чем в прошлом году, — Зеленский
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве ежемесячно обновляют более 2 км водопроводных сетей, — Изюмов

Дарина Мельничук
новости
«Актуально. Это важно», — Фалько выступил с инициативой обустроить в Николаеве 50-метровый тир

Алина Квитко
новости
В мэрии Николаева пришли к выводу, что на восстановление 51 школы потребуется полмиллиарда

Юлия Бойченко
новости
Южный Буг продолжает загрязняться из-за сбросов коммунальных предприятий, — Госэкоинспекция

Юлия Бойченко
новости
В бюджете Николаева нет денег на снос всех аварийных деревьев: ждут субвенцию от государства

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Война в Украине

В этом году Украина получила в три раза меньше ракет для ПВО, чем в прошлом году, — Зеленский
В Украину вернули ещё семерых детей из временно оккупированной части Херсонской области
В Херсоне FPV-дрон атаковал грузовик, везший продукты в супермаркет: он полностью сгорел

«Актуально. Это важно», — Фалько выступил с инициативой обустроить в Николаеве 50-метровый тир

В мэрии Николаева пришли к выводу, что на восстановление 51 школы потребуется полмиллиарда

2 часа назад

В Херсоне FPV-дрон атаковал грузовик, везший продукты в супермаркет: он полностью сгорел

ОБОРОНА

Мария Хамицевич

Главное сегодня