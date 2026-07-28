Поджег машину конкурента из-за спора за покупателя: в Николаеве будут судить 76-летнего торговца

Поджог автомобиля из-за конфликта в Николаеве. Фото Национальной полиции

В Николаеве полицейские сообщили о подозрении 76-летнему торговцу, который из-за ссоры из-за покупателя поджог автомобиль своего коллеги. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел утром 27 июля вблизи пересечения улиц Синной и 8-го Марта.

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По данным следствия, между двумя продавцами возник конфликт, после чего подозреваемый подошел к припаркованному автомобилю Nissan Serena своего 74-летнего конкурента, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджог. Огонь повредил переднюю часть машины, в которой тот хранил товар.

О возгорании правоохранителям сообщил диспетчер «Николаевлектротранса». На месте происшествия спасатели потушили пожар, а следователи изъяли остатки пластиковой бутылки и направили их на экспертизу.

Фигуранту инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога.

Поджог автомобиля из-за конфликта в Николаеве. Фото Нацполиции

Напомним, что в Николаеве задержали 23-летнюю местную жительницу. Её подозревают в том, что она подожгла два грузовика за деньги.