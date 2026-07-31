Николаев передаст государству землю под трассой М-14 на въезде в город. Фото: Служба автодорог

Николаевский городской совет одобрил передачу из коммунальной в государственную собственность земельного участка под автомобильной дорогой государственного значения М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» в черте города.

Соответствующее решение депутаты приняли во время сессии городского совета 30 июля, пишут«НикВести».

Речь идет о земельном участке площадью 5,86 гектара, расположенном на въезде в Николаев со стороны Одессы.

Перед голосованием депутат Александр Береза попросил рассмотреть этот вопрос отдельно. Он пояснил, что решение необходимо для официального оформления передачи земельного участка под дорогой государству.

— Это въезд со стороны Одессы в Николаев. Я знаю, насколько Служба восстановления и развития инфраструктуры заботится об этом вопросе. Поэтому прошу коллег поддержать, чтобы это решение было принято, — сказал Александр Береза.

Как указано в проекте решения, основанием для передачи земли стало обращение Службы восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области. Участок имеет целевое назначение для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, в феврале 2025 года Служба восстановления и развития инфраструктуры Николаевской области сообщила, что завершила ремонт участка автодороги М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» при въезде в Николаев, оборудовав там камеры и систему взвешивания в движении. До этого, в декабре 2023 года, служба сообщала, что за 29,8 миллиона гривен отремонтирует еще один участок этой же трассы в Николаевской области.