 Николаевский облсовет решил пересмотреть символику всех городов и сел: для громад готовятся новые рекомендации

  • суббота

    1 августа, 2026

  • 22°
    Ясное небо

    Николаев

  • 1 августа , 2026 суббота

  • Николаев • 22° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Культура 8:00, 01 августа, 2026

Николаевский облсовет решил пересмотреть символику всех городов и сел: для громад готовятся новые рекомендации

Денис Андрєєв очолює у Миколаївській облраді Раду з питань геральдики. Скриншот з телеканалу МАРТДенис Андреев возглавляет в Николаевском облсовете Совет по вопросам геральдики. Скриншот с телеканала «МАРТ»

В Николаевском областном совете пересматривают символику всех городов и сел области, чтобы привести ее в соответствие с действующим законодательством. Для этого в облсовете разрабатывают методические рекомендации и создают реестр местной символики.

Об этом в эфире ТРК «МАРТ» рассказал депутат и заместитель председателя Николаевского областного совета Денис Андреев.

Он рассказал, что вопрос местной символики он определил одним из приоритетов своей деятельности сразу после того, как стал заместителем Антона Табунщика.

Реклама

— Символика — это то, что сопровождает каждое мероприятие, каждую сессию, нас идентифицируют именно так. Для того чтобы привести её в соответствие с действующим законодательством, которое после полномасштабного вторжения претерпело определённые изменения, а также чтобы подчеркнуть нашу украинскую самобытность и наши исторические корни, мы создали консультативный орган — совет по вопросам геральдики. Мы заручились поддержкой Украинского геральдического общества, которое также приняло участие в работе и предоставило свои заключения, — сказал Денис Андреев.

Денис Андреев отметил, что в настоящее время совет работает над созданием реестра местной символики, чтобы упорядочить этот процесс на уровне всех общин.

— Мы разрабатываем областной реестр. Мы разработали методические рекомендации и проверяем всю символику городов и сел Николаевской области на соответствие нормам действующего законодательства. Также разрабатываем положение о местной символике, которое будет утверждено на сессии и направлено депутатам всех остальных уровней, — сообщил он.

Ведущий Виталий Мехада заметил, что утверждение гербов и флагов относится к полномочиям местных общин. На что Денис Андреев ответил, что окончательные решения действительно принимают органы местного самоуправления, однако областной совет формирует методические рекомендации, предусмотренные действующими нормативными документами.

— Общины принимают решения и утверждают символику. Но действующие нормативные документы, указы президента как раз предусматривают, что должны использоваться методические рекомендации, которые должны приниматься органами местного самоуправления и распространяться на всю область, то есть именно областным советом. А также проходит экспертизу Украинского геральдического общества, — пояснил он.

Отдельно он прокомментировал и утверждение нового герба Николаевской области. Он пояснил, что главной целью было создать символ, который однозначно ассоциировался бы именно с Николаевщиной, и заявил, что им это удалось.

— Наша задача состояла в том, чтобы создать такую символику, которая на 100% отражала бы именно Николаевскую область, чтобы человек из другого региона, увидев герб, сразу понял, что это Николаевская область. Мы даже проводили опрос среди жителей других регионов, и именно тот вариант, который в итоге выбрали депутаты, лучше всего ассоциировался с Николаевщиной, — сказал он.

Напомним, 16 апреля Николаевский облсовет утвердил новый герб области. Депутаты выбрали вариант герба со Святым Николаем.

3 апреля в Николаевском областном совете представили три варианта нового герба Николаевской области и объявили о начале публичного обсуждения. Первый проект представлял собой изображение Святого Николая на синем поле щита.

Второй вариант разработала проектная группа Николаевской ОГА при участии военнослужащих 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины и 3-го армейского корпуса ВСУ, а также авторов современной военной символики. Концепция отсылала к античному наследию региона и гербу Ольвийского полиса. А третий вариант сочетал античные, казацкие и современные военные символы. На синем поле были изображены золотая античная амфора, скрещенные казацкое копье и серебряный морской якорь. В центре находился красный щиток с серебряным оленем, повторяющий эмблему Буго-Гардовской паланки Запорожского войска (1734–1775 годы).

Однако Совет по вопросам геральдики определил лишь два эскиза нового герба региона, которые будут переданы на рассмотрение депутатов — варианты со Святым Николаем и символами античной Ольвии. Большинство территориальных общин Николаевской области поддержали вариант нового герба региона с изображением Святого Николая, и лишь две общины вообще не поддержали ни один из них.

После финального голосования во время сессии депутат Николаевского облсовета Евгений Горбуров заявил, что решение облсовета об утверждении герба является одним из самых важных за весь срок полномочий, и потомки должны гордиться таким выбором депутатов.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Николаевский областной совет

Конференция по восстановлению Украины 2026: Николаевская область укрепляет международное сотрудничество в целях восстановления громад
Вопросы образования, поддержки ВПЛ и развития: Табунщик посетил Южноукраинскую громаду
Андреев в эфире ТРК «МАРТ»: обсудили символику Николаевской области, реформы в сфере образования и медицины, а также защиту детей
Реклама
Читайте также:
новости
Для детей из прифронтовых регионов организовали бесплатный образовательный лагерь: в нем приняли участие школьники из Николаевской области

Юлия Бойченко
новости
168 семей на Николаевщине получили агрогранты на развитие хозяйства

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаеве планируют разработать новую жилищную стратегию — помогут немецкие партнеры

Юлия Бойченко
новости
Очередь из-за обвалов на 12 коллекторах, — в водоканале объяснили задержку с ремонтом на ул. Глеба Бабича в Николаеве

Юлия Лукьяненко
новости
Госовет Николаева во второй раз не одобрил выделение земли под модульные дома на пр. Богоявленском

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевский областной совет

Андреев в эфире ТРК «МАРТ»: обсудили символику Николаевской области, реформы в сфере образования и медицины, а также защиту детей
Вопросы образования, поддержки ВПЛ и развития: Табунщик посетил Южноукраинскую громаду
Конференция по восстановлению Украины 2026: Николаевская область укрепляет международное сотрудничество в целях восстановления громад

Россия атаковала Николаевскую область «Шахедами», FPV-дронами и «Молниями»: повреждены дома и склад

Алиса Меликадамян

Сброс сточных вод в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески»

«Стояли, стоим и будем стоять». В Киеве прошло шествие за возвращение Федорова на пост министра обороны