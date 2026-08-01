Николаевский облсовет решил пересмотреть символику всех городов и сел: для громад готовятся новые рекомендации

Денис Андреев возглавляет в Николаевском облсовете Совет по вопросам геральдики. Скриншот с телеканала «МАРТ»

В Николаевском областном совете пересматривают символику всех городов и сел области, чтобы привести ее в соответствие с действующим законодательством. Для этого в облсовете разрабатывают методические рекомендации и создают реестр местной символики.

Об этом в эфире ТРК «МАРТ» рассказал депутат и заместитель председателя Николаевского областного совета Денис Андреев.

Он рассказал, что вопрос местной символики он определил одним из приоритетов своей деятельности сразу после того, как стал заместителем Антона Табунщика.

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— Символика — это то, что сопровождает каждое мероприятие, каждую сессию, нас идентифицируют именно так. Для того чтобы привести её в соответствие с действующим законодательством, которое после полномасштабного вторжения претерпело определённые изменения, а также чтобы подчеркнуть нашу украинскую самобытность и наши исторические корни, мы создали консультативный орган — совет по вопросам геральдики. Мы заручились поддержкой Украинского геральдического общества, которое также приняло участие в работе и предоставило свои заключения, — сказал Денис Андреев.

Денис Андреев отметил, что в настоящее время совет работает над созданием реестра местной символики, чтобы упорядочить этот процесс на уровне всех общин.

— Мы разрабатываем областной реестр. Мы разработали методические рекомендации и проверяем всю символику городов и сел Николаевской области на соответствие нормам действующего законодательства. Также разрабатываем положение о местной символике, которое будет утверждено на сессии и направлено депутатам всех остальных уровней, — сообщил он.

Ведущий Виталий Мехада заметил, что утверждение гербов и флагов относится к полномочиям местных общин. На что Денис Андреев ответил, что окончательные решения действительно принимают органы местного самоуправления, однако областной совет формирует методические рекомендации, предусмотренные действующими нормативными документами.

— Общины принимают решения и утверждают символику. Но действующие нормативные документы, указы президента как раз предусматривают, что должны использоваться методические рекомендации, которые должны приниматься органами местного самоуправления и распространяться на всю область, то есть именно областным советом. А также проходит экспертизу Украинского геральдического общества, — пояснил он.

Отдельно он прокомментировал и утверждение нового герба Николаевской области. Он пояснил, что главной целью было создать символ, который однозначно ассоциировался бы именно с Николаевщиной, и заявил, что им это удалось.

— Наша задача состояла в том, чтобы создать такую символику, которая на 100% отражала бы именно Николаевскую область, чтобы человек из другого региона, увидев герб, сразу понял, что это Николаевская область. Мы даже проводили опрос среди жителей других регионов, и именно тот вариант, который в итоге выбрали депутаты, лучше всего ассоциировался с Николаевщиной, — сказал он.

Напомним, 16 апреля Николаевский облсовет утвердил новый герб области. Депутаты выбрали вариант герба со Святым Николаем.

3 апреля в Николаевском областном совете представили три варианта нового герба Николаевской области и объявили о начале публичного обсуждения. Первый проект представлял собой изображение Святого Николая на синем поле щита.

Второй вариант разработала проектная группа Николаевской ОГА при участии военнослужащих 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины и 3-го армейского корпуса ВСУ, а также авторов современной военной символики. Концепция отсылала к античному наследию региона и гербу Ольвийского полиса. А третий вариант сочетал античные, казацкие и современные военные символы. На синем поле были изображены золотая античная амфора, скрещенные казацкое копье и серебряный морской якорь. В центре находился красный щиток с серебряным оленем, повторяющий эмблему Буго-Гардовской паланки Запорожского войска (1734–1775 годы).

Однако Совет по вопросам геральдики определил лишь два эскиза нового герба региона, которые будут переданы на рассмотрение депутатов — варианты со Святым Николаем и символами античной Ольвии. Большинство территориальных общин Николаевской области поддержали вариант нового герба региона с изображением Святого Николая, и лишь две общины вообще не поддержали ни один из них.

После финального голосования во время сессии депутат Николаевского облсовета Евгений Горбуров заявил, что решение облсовета об утверждении герба является одним из самых важных за весь срок полномочий, и потомки должны гордиться таким выбором депутатов.