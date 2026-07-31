Андреев в эфире ТРК «МАРТ»: обсудили символику Николаевской области, реформы в сфере образования и медицины, а также защиту детей
- Пресс-релиз
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- Николаевский областной совет
Заместитель председателя Николаевского областного совета Денис Андреев в эфире программы «Диалог» на ТРК «МАРТ» рассказал о работе Совета по вопросам геральдики, реформе профессионального образования, формировании эффективной сети медицинских учреждений и другом.
Об этом сообщили в Николаевском областном совете.
Символика и геральдика: работа консультативно-совещательного органа
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С началом полномасштабного вторжения законодательство претерпело изменения, поэтому возникла необходимость привести областную и местную символику в соответствие с новыми нормами, подчеркнув украинскую самобытность региона. Для этого при областном совете был создан консультативно-совещательный орган — Совет по вопросам геральдики, который возглавил Денис Андреев. При участии специалистов-геральдистов и Украинского геральдического общества уже обновлены герб и флаг Николаевской области.
Параллельно продолжается упорядочение местной символики общин. Областной совет разработал соответствующие методические рекомендации и в настоящее время формирует Областной реестр местной символики, проверяя гербы и флаги городов и сел на соответствие законодательству. Вскоре на сессии будет утверждено Положение о местной символике, которое станет ориентиром для депутатов всех уровней в их дальнейшей работе.
Реформа профессионального образования: переход в коммунальную собственность
Важным направлением работы остается реформа профессионально-технического образования, которая предусматривает передачу учреждений из государственной в коммунальную собственность. В Николаевской области под эту процедуру подпадают 23 учреждения. Долгое время они финансировались из областного и городского бюджетов, но юридически оставались в государственной собственности, что лишало областной совет каких-либо рычагов влияния и возможности развивать сеть.
Благодаря активной позиции областного совета и сотрудничеству с Украинской ассоциацией областных и районных советов в августе прошлого года были приняты изменения в Закон Украины «О профессиональном образовании». Новые нормы четко разграничили ответственность между профильными министерствами в отношении имущества и установили конкретные сроки передачи. Получение статуса полноценного собственника позволит областному совету эффективно формировать сеть, готовить кадровые ресурсы для восстановления страны в послевоенный период и, при необходимости, передавать отдельные учреждения в собственность общин. Разрешение на принятие всех 23 учреждений областным советом уже предоставлено.
Формирование дееспособной сети медицинских учреждений на территории Николаевской области
Областной совет выходит на финишную прямую в формировании эффективной сети медицинских учреждений в соответствии с требованиями НСЗУ. На областном уровне уже реформированы и объединены специализированные больницы, что позволило им соответствовать критериям для получения пакетов финансирования.
Кроме того, достигнута договоренность с городом Николаевом о согласовании совместного плана реформирования городской медицины. В рамках этого сотрудничества родильный дом № 3 был передан из городской в областную собственность. На его базе в составе Николаевской областной клинической больницы создается Областной перинатальный центр. В настоящее время продолжается юридическое оформление целостного имущественного комплекса, трудоустройство персонала и закрытие текущих финансовых обязательств.
Разъяснения по вопросам создания наблюдательных советов при медицинских учреждениях, введения института наставничества в соответствии с изменениями в законодательстве и прочее — в репортаже ТРК «МАРТ».
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