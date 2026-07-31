 10-летняя певица из Николаева вошла в лонг-лист национального отбора на «Детское Евровидение — 2026»

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Главная Новости Общество 10:45, 31 июля, 2026

10-летняя певица из Николаева вошла в лонг-лист национального отбора на «Детское Евровидение — 2026»

Олівія Ткачик. Фото Суспільне мовленняОливия Ткачик. Фото: «Суспільне мовлення»

10-летняя жительница Николаева Оливия Ткачик вошла в лонг-лист национального отбора на «Детское Евровидение — 2026».

Об этом сообщает «Суспільне».

Всего в длинный список попали 15 юных исполнителей из разных регионов Украины. Оливия Ткачик занимается вокалом с пяти лет, играет на фортепиано, танцует джаз-фанк и имеет семь авторских треков и альбом «Повертайся».

Певица уже была полуфиналисткой национального отбора 2025 года, а также является послом семейного благотворительного фонда «Добро Є», в рамках деятельности которого провела два сольных концерта.

Все участники лонг-листа пройдут прослушивание 26 июля в Киеве. По его результатам будут выбраны десять финалистов для участия в учебном лагере в Буковеле. Международный финал конкурса состоится 24 октября на Мальте.

Напомним, что генеральный директор общественного вещателя Молдовы Влад Цуркану объявил об отставке после критики результатов голосования молдавского жюри на финале «Евровидения-2026», где Украина не получила ни одного балла, а Румыния — лишь три.
Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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