10-летняя певица из Николаева вошла в лонг-лист национального отбора на «Детское Евровидение — 2026»

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Оливия Ткачик. Фото: «Суспільне мовлення»

10-летняя жительница Николаева Оливия Ткачик вошла в лонг-лист национального отбора на «Детское Евровидение — 2026».

Об этом сообщает «Суспільне».

Всего в длинный список попали 15 юных исполнителей из разных регионов Украины. Оливия Ткачик занимается вокалом с пяти лет, играет на фортепиано, танцует джаз-фанк и имеет семь авторских треков и альбом «Повертайся».

Певица уже была полуфиналисткой национального отбора 2025 года, а также является послом семейного благотворительного фонда «Добро Є», в рамках деятельности которого провела два сольных концерта.

Все участники лонг-листа пройдут прослушивание 26 июля в Киеве. По его результатам будут выбраны десять финалистов для участия в учебном лагере в Буковеле. Международный финал конкурса состоится 24 октября на Мальте.