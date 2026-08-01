 В Николаеве вручили подозрение водителю, который в нетрезвом состоянии сбил мужчину на электросамокате и сбежал

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Главная Новости Инциденты 10:05, 01 августа, 2026

В Николаеве вручили подозрение водителю, который в нетрезвом состоянии сбил мужчину на электросамокате и сбежал

ДТП сталася 30 липня 2026 року в Миколаєві. Фото: ГУНП МиколаївщиниДТП произошло 30 июля 2026 года в Николаеве. Фото: ГУНП Николаевской области

В Николаеве 27-летнему водителю минивэна Mitsubishi Grandis сообщили о подозрении после того, как он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил водителя электросамоката и скрылся с места аварии. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом 31 июля сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

По данным следствия, авария произошла вечером 30 июля около 22:20 на улице Малко-Тырновской. Управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, 27-летний мужчина столкнулся с электросамокатом, за рулем которого находился 44-летний мужчина. После столкновения водитель минивэна скрылся с места ДТП. Однако неподалеку он не справился с управлением, врезался в забор частного дома и снова скрылся.

В результате аварии водитель электросамоката получил телесные повреждения. Его доставили в больницу и госпитализировали. В настоящее время медики оценивают состояние пострадавшего как тяжкое.

Правоохранители оперативно установили личность водителя Mitsubishi Grandis и разыскали его по месту жительства. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Водій у момент втечі вʼїхав у стовп. Фото: ГУНП МиколаївщиниВодитель в момент побега врезался в забор. Фото: ГУНП Николаевской области

В ходе проверки у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 1,58 промилле алкоголя.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему.

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось: 19 июля в Николаеве 31-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил пятилетнего мальчика, ехавшего на самокате.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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