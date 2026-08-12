 Суд Николаева взял под стражу водителя грузовика Volvo, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом

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Главная Новости Правосудие 15:40, 12 августа, 2026

Суд Николаева взял под стражу водителя грузовика Volvo, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом

ДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: НацполіціяДТП в Николаевской области недалеко от села Половинки. Фото: Нацполиция

Водителя грузовика Volvo, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом в Николаевской области, взяли под стражу. Суд также определил ему залог в размере 99 тысяч 840 гривен.

Об этом свидетельствует постановление Центрального районного суда Николаева.

Речь идет об аварии, которая произошла 6 августа около 16:00 вблизи села Половинки Веснянской общины. Тогда столкнулись грузовик Volvo с полуприцепом, автобус Setra и легковой автомобиль Ford Bronco Sport.

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В результате ДТП 60-летний водитель Ford погиб. Его 58-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.

Согласно материалам суда, 64-летний водитель Volvo, житель Кривого Рога, двигался по автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» в направлении Николаева.

Вблизи Половинок он, по версии следствия, выехал на встречную полосу и столкнулся с задней левой частью автобуса Setra, который двигался навстречу. После этого грузовик столкнулся с автомобилем Ford Bronco Sport, ехавшим за автобусом.

Водитель легковушки получил тяжелые травмы и в тот же день скончался в больнице.

Следователи квалифицировали действия водителя грузовика по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего».

В суде прокурор поддержала ходатайство о содержании подозреваемого под стражей. Она сослалась на обоснованность подозрения и риск того, что мужчина может скрываться от следствия и суда.

Защитник возражал против ареста. Он отметил, что, несмотря на российское гражданство подозреваемого, мужчина с 2009 года проживает в Украине, имеет зарегистрированное место жительства и прочные социальные связи. По мнению адвоката, это снижает риск его скрытия.

Сам подозреваемый признал свою вину, однако не сообщил суду об обстоятельствах ДТП, поскольку, по его словам, не помнит событий.

Следственный судья, изучив материалы дела и заслушав позиции сторон, постановил взять мужчину под стражу и определил ему залог в размере 99 840 гривен.

Напомним, утром 12 августа возле села Мигия в Николаевской области столкнулись легковой автомобиль Cherry Amulet и грузовик Ford Transit. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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