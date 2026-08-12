Возле Мигии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: есть пострадавший

12 августа возле Мигии произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Фото: Нацполиция Николаевской области

Утром 12 августа возле села Мигия в Николаевской области столкнулись легковой автомобиль Cherry Amulet и грузовик Ford Transit. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла около 7:50 на трассе «Благовещенское — Николаев». За рулем Cherry Amulet находился 21-летний мужчина, грузовиком Ford Transit управлял 31-летний водитель.

После столкновения 21-летнего водителя доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Возле Мигии 12 августа столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Фото: Нацполиция Николаевской области

Полицейские выясняют причины аварии. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.

По этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Следует отметить, что количество ДТП в Николаевской области выросло по сравнению с прошлым годом. В патрульной полиции объяснили это превышением скорости. Также, по их данным, в регионе увеличилось количество водителей.