В Николаеве не успеют отремонтировать укрытие лицея № 38 к новому учебному году

Николаевский лицей № 38 имени Владимира Дмитриевича Чайки. Фото с платформы DREAM

Реконструкцию подвала лицея № 38 имени Владимира Чайки в Николаеве не успеют завершить к 1 сентября. В настоящее время работы на объекте продолжаются, однако из-за дополнительных работ и необходимости внесения изменений в проектную документацию завершение ремонта ожидается в начале декабря 2026 года.

Об этом сообщил депутат городского совета от партии «Пропозиция» Дмитрий Сичко.

По его словам, в связи с приближением нового учебного года в течение последних двух недель на объекте провели четыре рабочих совещания. В них принимали участие подрядчик, представители Управления капитального строительства, проектировщики, технический надзор и городской голова Александр Сенкевич.

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«Что касается положительного. Подрядчик активно работает, сейчас в основном ведутся наружные бетонные работы. Только за последнюю неделю завезли 6 машин бетона, и в ближайшее время планируется еще 15 машин», — отметил депутат.

В частности, бетонные работы необходимы для укрепления стен лицея и обустройства аварийных выходов для детей.

В то же время в ходе ремонта подрядчик столкнулся с проблемами, оставшимися после предыдущего подрядчика. Из-за выявленных недостатков возникла необходимость выполнить дополнительные работы и внести изменения в проектную документацию.

Ремонт в лицее № 38 в Николаеве: Фото: Дмитрий Сичко/Facebook Ремонт в лицее № 38 в Николаеве: Фото: Дмитрий Сичко/Facebook Ремонт в лицее № 38 в Николаеве: Фото: Дмитрий Сичко/Facebook

По словам Дмитрия Сичко, сама процедура внесения изменений может занять около двух месяцев. Именно это в настоящее время влияет на сроки завершения ремонта.

«К 1 сентября мы не закончим работы и не откроем классы для наших детей», — отметил Дмитрий Сичко.

На последнем рабочем совещании стороны предварительно согласовали завершение всех работ в начале декабря 2026 года. При этом окончательные сроки будут зависеть от того, как быстро удастся внести необходимые изменения в проект.

Дмитрий Сичко отметил, что подрядчик сейчас работает без перерыва, поэтому при отсутствии непредвиденных обстоятельств ремонт планируется завершить в декабре.

Напомним, что в Управлении капитального строительства (УКС) весной подписали договор с подрядчиком, который должен завершить реконструкцию подвала лицея № 38 имени Владимира Чайки для обустройства там укрытия.

Убежище в лицее № 38

Еще в июне 2024 года контракт на реконструкцию укрытия в лицее № 38 на сумму 20 миллионов гривен получила компания «Майстер Буд-Монтаж». Работы не были завершены в срок, а прокуратура требует взыскать с подрядчика штраф и убытки.

Подрядчик получил 11,5 миллиона гривен. Впрочем, по данным следствия, часть работ могла быть выполнена с завышением объемов и стоимости. Общий ущерб оценивается в 2,8 миллиона гривен, отдельно зафиксированы переплаты за технический надзор.

Впоследствии стало известно, что Управление государственного архитектурно-строительного контроля не проверяло укрытие в лицее № 38 в Николаеве, где уже третий год не могут завершить работы. Там отметили, что с начала войны действуют ограничения на проверки: контроль можно проводить только с согласия профильного министерства.

Как известно, Николаевский лицей № 38 имени Владимира Чайки вошел в тройку лучших общеобразовательных учебных заведений в украинском рейтинге по результатам национального мультипредметного теста 2023 года.