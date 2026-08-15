 В Южноукраинске планируют официально утвердить голубо-черный флаг в поддержку пленных военных

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Главная Новости Общество 10:12, 15 августа, 2026

В Южноукраинске планируют официально утвердить голубо-черный флаг в поддержку пленных военных

У Південноукраїнську планують офіційно затвердити блакитно-чорний. Фото: VinTimeВ Южноукраинске планируют официально утвердить голубо-черный флаг. Илюстрационное фото: VinTime

В Южноукраинской городской территориальной громаде предлагают официально утвердить флаг-символ поддержки военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Соответствующий проект решения планируется вынести на рассмотрение сессии городского совета.

Речь идет о голубо-черном флаге «Между небом и землей». Согласно проекту решения, его предлагают утвердить в качестве официального символа поддержки семей военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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Отметим, что флаг возник как инициатива семей пропавших без вести воинов. Голубой цвет — это небо, вера, свет. Черный — тень неизвестности, в которой оказались родные.

В Южноукраинске инициативу по использованию этих символов выдвинули семьи военнослужащих. В городской совет с соответствующим обращением обратилась член семьи военного, пропавшего без вести во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В горсовете отмечают, что решение направлено на поддержку семей пленных и пропавших без вести военных и утверждение в обществе символов единства, надежды и веры в возвращение каждого защитника.

Также предлагается утвердить бело-чёрный флаг Надежды. Проект предусматривает, что оба флага планируется установить на постоянной основе в определённом общественном пространстве Южноукраинска. Однако конкретное место в документе пока не указано.

Окончательное решение об утверждении флагов в качестве официальных символов общины должны принять депутаты городского совета.

Напомним, что 16 апреля депутаты Николаевского областного совета поддержали изменение герба Николаевской области. Был выбран вариант со Святым Николаем.

Совет по вопросам геральдики при Николаевском областном совете определил два эскиза нового герба региона, которые передали на рассмотрение депутатам. Ими стали варианты со Святым Николаем и символами античной Ольвии.

Большинство территориальных общин Николаевской области поддержали вариант нового герба региона с изображением Святого Николая. В то же время две общины вообще не поддержали ни один из них.

Кроме того, депутаты утвердили изменения в знаках отличия Николаевского областного совета. Они касаются эскизов наград, поскольку на символике области теперь изображён Святой Николай. Однако символы античной Ольвии, которые предлагали для герба области военные, теперь будут отображены на награде «За защиту Николаевщины».

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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