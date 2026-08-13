Велосипедист из Южноукраинска преодолел 7500 км по Европе и вошел в топ-15 гонки

Велосипедист из Южноукраинска проехал по 15 странам. Из личного архива Алексея Волобуева

54-летний сотрудник Южноукраинской АЭС Алексей Волобуев преодолел 7500 километров за 32 дня в рамках международного велопробега North Cape–Tarifa. В июне 2026 года он стал единственным представителем Украины среди 75 участников из 31 страны и занял 14-е место в общем зачёте.

Об этом сообщает «Суспильне Николаев».

Маршрут пролегал с севера на юг Европы через горные районы и туннели. Волобуев отметил, что увлекся велоспортом в 2020 году, начав с 100-километровой дистанции, после чего присоединился к Николаевскому клубу бреветчиков-рандоннеров и постепенно увеличивал дистанции.

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Во время заезда самым большим препятствием для спортсмена стала 40-градусная жара, из-за которой испанские полицейские даже останавливали его для проверки состояния здоровья.

Кроме того, ещё до начала соревнований возникли проблемы с логистикой: во время перелёта в Норвегию авиаперевозчик не успел вовремя доставить его велосипед из-за короткой пересадки между рейсами.

Велосипед был оснащен флягами для жидкости, наплечной сумкой с powerbank и передним багажником со спальным мешком.

Подавляющее большинство ночей велосипедист проводил под открытым небом на остановках или скамейках, используя надувной матрас, и лишь раз в несколько дней останавливался в отелях.