Российские дроны повредили ЦНАП в Снигуровке: центр сменит адрес

Последствия ракетного удара РФ по Николаеву, архивное фото НикВести

В Снигуровке Николаевской области в результате российского обстрела повреждено здание Центра предоставления административных услуг. ЦНАП по прежнему адресу прекращает работу.

Об этом сообщили на странице ЦНАП Снигиревского городского совета.

В центре отметили, что оригиналы документов, которые граждане оставляли для проведения регистрационных действий, уцелели. Получить их можно будет после возобновления работы отдела по новому адресу.

Новый адрес ЦНАП сообщат дополнительно. За справками граждане могут обращаться по телефону 093 782 2376.

Напомним, что 14 августа и в ночь на 15 августа враг восемь раз атаковал Снигуровскую общину БПЛА типа «Молния». В результате в городе были повреждены складское помещение фермерского хозяйства, два административных здания и АЗС. Пострадавших нет.