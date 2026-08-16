 «А где Федоров?»: в Николаеве активисты с плакатами вновь требовали его назначения министром обороны

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Главная Новости Общество 20:00, 16 августа, 2026

«А где Федоров?»: в Николаеве активисты с плакатами вновь требовали его назначения министром обороны

У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести

В воскресенье, 16 августа, в центре Николаева прошла акция «Верните Федорова». Участники призвали вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Как сообщает корреспондент «НикВести», на Соборной собралось около 30 человек.

Участники держали плакаты с надписями: «Военным — свободу слова», «Уволили за результат», «Если вы не слышите голос народа, запишитесь к лору», «Я извиняюсь, может, не по теме, а где Федоров?», «Не лезьте в военную нишу».

У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести
У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести

Во время акции присутствующие скандировали:

«Федоров — министр обороны Украины» и «Реформы, а не схемы», «Федоров, Драпатый, нас не победить», «Мы всё видим, мы следим», «Вам нужно нас услышать».

Одна из участниц акции, волонтер Елизавета, позывной «Зорька», рассказала, что пришла поддержать Михаила Федорова.

— Я сотрудничаю с военными, и от них о Михаиле Федорове были хорошие отзывы, — отметила она.

В руках женщина держала плакат с надписью: «Господин президент, ну это же, бляха, не круто». По её словам, этот плакат можно использовать «на все случаи жизни».

У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести
У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести
У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести
У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести

Участники обратились к президенту Украины и Верховной Раде с требованием вернуть Федорова на должность министра обороны.

Одна из организаторов Ева объяснила, что активисты выходят на акции, чтобы привлечь внимание людей к своему требованию и заручиться их поддержкой.

— Чтобы господин Президент выдвинул Федорова на должность министра обороны, а Верховная Рада поддержала это решение. Сейчас по городам проходит сбор подписей под петицией и обращением по этому поводу, думаю, в Николаеве мы это тоже организуем, как только найдем возможность, — отметила она.

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По завершении основной части акции участники прошли по главной улице города к Соборной площади.

Ранее организаторы акции отмечали, что 18 августа Верховная Рада возобновит пленарные заседания. По их мнению, это даст возможность назначить министра обороны Украины.

«По этому поводу мы призываем вас напомнить Президенту, кто именно уже был эффективным министром обороны, который налаживал диалог и проводил реформы», — говорилось в анонсе мероприятия.

У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести
У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести
У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести
У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: НикВестиВ Николаеве прошла акция «Верните Федорова». Фото: НикВести

Напомним, что на фоне отставки Михаила Федорова с поста министра обороны в Украине проходят митинги. В Николаеве также состоялся митинг с картонными плакатами, на который вышло около 30 человек. Участники акции держали плакаты с надписями «Шакалы снова обманули», «Вова, есть вопрос», «Не туда воюешь» и «Любимая, мы убиваем инновации».

Отметим, что Михаил Федоров заявил, что не намерен становиться политическим оппонентом президента Владимира Зеленского во время войны. В то же время он отметил, что согласится вернуться в правительство только в случае восстановления в должности министра обороны. А позже он заявил, что до сих пор надеется вернуться на эту должность.

Авторы
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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