 В Николаевской области за полгода зафиксировано более 500 случаев хищения электроэнергии

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Главная Новости Экономика 21:10, 29 июля, 2026

В Николаевской области за полгода зафиксировано более 500 случаев хищения электроэнергии

Електрики проводять ремонтні роботи. Фото: АТ «Миколаївобленерго»Электрики проводят ремонтные работы. Фото: АО «Николаевоблэнерго»

В АО «Николаевоблэнерго» сообщили о 511 случаях незаконного потребления электроэнергии, которые специалисты зафиксировали в Николаевской области за первое полугодие 2026 года.

Речь идет о незаконных подключениях к электросетям и вмешательстве в работу средств учета.

На предприятии напомнили, что за такие нарушения потребителям могут доначислить стоимость неучтенной электроэнергии и обязать возместить причиненный ущерб. Также предусмотрена административная, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.

В «Николаевоблэнерго» отмечают, что незаконные подключения могут привести к перегрузке сетей, аварийным отключениям и пожарам, а также представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Ранее сообщалось, что жителям улицы Заводской в Николаеве, которые дважды за последние две недели оставались без электроснабжения из-за аварий на кабельных сетях, восстановили подачу света. В то же время в горсовете признают, что проблему необходимо решать комплексно — путем передачи сетей от морского порта на обслуживание АО «Николаевоблэнерго».

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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