 В Николаевской области агронома оштрафовали за уничтожение кургана III тысячелетия до н. э.

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Главная Новости Правосудие 18:54, 12 августа, 2026

В Николаевской области агронома оштрафовали за уничтожение кургана III тысячелетия до н. э.

Знищив курган III тисячоліття до н.е.. Фото mk.npu.gov.uaУничтожил курган III тысячелетия до н. э. Фото mk.npu.gov.ua

Кривоозерский районный суд признал агронома фермерского хозяйства виновным в умышленном уничтожении памятника археологии местного значения и назначил ему штраф в размере 68 тысяч гривен. Также осужденный должен выплатить более 44 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Об этом свидетельствует приговор Кривоозерского районного суда.

В августе 2025 года обвиняемый приказал водителю спецтехники разровнять насыпь «Кургана № 921», расположенного возле села Николаевка.

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Несмотря на предупреждение руководителя о запрете затрагивать объект, агроном решил снести его, чтобы увеличить площадь пахотных земель для возделывания и продемонстрировать инициативность. Судебная экспертиза подтвердила полное разрушение памятника.

В суде мужчина полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд квалифицировал его действия по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение объекта культурного наследия) и назначил наказание в пределах санкции статьи.

Напомним, что в Первомайском районе 24-летний агроном решил увеличить площадь пашни, поэтому разровнял курган. Мужчина знал о его исторической ценности. Полиция завершила досудебное расследование, и теперь судьбу агронома решит суд.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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