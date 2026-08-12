В Николаевской области агронома оштрафовали за уничтожение кургана III тысячелетия до н. э.

Уничтожил курган III тысячелетия до н. э. Фото mk.npu.gov.ua

Кривоозерский районный суд признал агронома фермерского хозяйства виновным в умышленном уничтожении памятника археологии местного значения и назначил ему штраф в размере 68 тысяч гривен. Также осужденный должен выплатить более 44 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Об этом свидетельствует приговор Кривоозерского районного суда.

В августе 2025 года обвиняемый приказал водителю спецтехники разровнять насыпь «Кургана № 921», расположенного возле села Николаевка.

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Несмотря на предупреждение руководителя о запрете затрагивать объект, агроном решил снести его, чтобы увеличить площадь пахотных земель для возделывания и продемонстрировать инициативность. Судебная экспертиза подтвердила полное разрушение памятника.

В суде мужчина полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд квалифицировал его действия по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение объекта культурного наследия) и назначил наказание в пределах санкции статьи.

Напомним, что в Первомайском районе 24-летний агроном решил увеличить площадь пашни, поэтому разровнял курган. Мужчина знал о его исторической ценности. Полиция завершила досудебное расследование, и теперь судьбу агронома решит суд.