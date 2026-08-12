 В трёх селах Николаевского района отключат газ из-за ремонта сетей: названы даты

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Главная Новости Общество 12:33, 12 августа, 2026

В трёх селах Николаевского района отключат газ из-за ремонта сетей: названы даты

Газопостачання у трьох селах Миколаївського району припинять з 12 по 25 серпня. Ілюстративне фото: НикВестиГазоснабжение в трёх селах Николаевского района будет приостановлено с 12 по 25 августа. Иллюстративное фото: НикВести

В трёх населённых пунктах Николаевского района с 12 по 25 августа временно не будет газа. Там будут проводиться плановые ремонтные работы на газораспределительных сетях.

Об этом сообщил Николаевский филиал «Газмережи».

Газоснабжение будет перекрыто в селах Киселевка, Вавилово и в поселке Центральное. Ремонт начнутся в 8 утра 12 августа и продлятся до 17:00 25 августа.

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Отмечается, что работы проводятся для обеспечения технического обслуживания газовых сетей и безопасной подачи газа потребителям. Возобновление газоснабжения начнется после завершения запланированных работ.

Жителей просят перед началом работ перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить работникам «Газмереж» доступ к оборудованию в домах и квартирах.

«Подчеркиваем, что в целях безопасности потребителей возобновление подачи газа будет проводиться при наличии жильцов в своих домах и квартирах», — говорится в сообщении.

Напомним, что в поселке Арбузинка в Николаевской области временно приостановили газоснабжение после того, как во время земляных работ повредили газопровод.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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