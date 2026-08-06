В Арбузинке во время земляных работ повредили газопровод: поселок остался без газа

Из-за повреждения газопровода жители остались без газа. Фото: Getty Images

В поселке Арбузинка в Николаевской области временно приостановили газоснабжение после того, как во время земляных работ повредили газопровод.

Об этом сообщили в Николаевском филиале компании «Газмережи».

По информации предприятия, работы проводились без согласования с газовой службой. Из-за повреждения сети специалистам пришлось перекрыть подачу газа.

В «Газмережах» отмечают, что подобные случаи происходят не впервые. Из-за этого люди остаются без газа, а повреждения сетей могут представлять опасность.

В компании напомнили, что перед любыми земляными или строительными работами вблизи газопроводов необходимо получить письменное разрешение и проводить их в присутствии сотрудников газовой службы. Это помогает избежать аварий и отключений газа.

Напомним, что в Еланецкой общине в нескольких селах с 10 по 14 августа будет приостановлено газоснабжение. Это связано с подготовкой системы к работе в отопительный сезон.